Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda il 23 marzo su Canale 5 alla consueta ora 14:10, Zuleyha lascerà la tenuta per raggiungere il punto d'incontro stabilito con Yilmaz, approfittando della confusione in villa Yaman durante una cena. Intanto, quest'ultimo si recherà da sua moglie Mujgan per informarla che sta per lasciare il paese insieme alla sua ex fidanzata. Tuttavia, la dottoressa confesserà all'uomo una notizia incredibile: aspetta un bambino. Infine, il giovane Akkaya dovrà prendere una decisione: abbandonare suo figlio o vivere una vita insieme alla signorina Altun.

Zuleyha raggiunge il punto d'incontro per fuggire con Yilmaz

Nella prima parte della puntata di Terra amara, Zuleyha chiederà a Gulten di aiutarla ad organizzare la sua fuga insieme all'ex fidanzato. La domestica della famiglia Yaman sarà ben felice di poter sostenere la sua amica in questa scelta e farà da tramite tra lei e Yilmaz scegliendo un punto d'incontro che li porterà a vivere la loro storia d'amore fuori dal paese.

Infatti, durante una cena nella villa di Demir, la signorina Altun approfitterà della confusione e lascerà la tenuta per raggiungere il posto stabilito con Akkaya per lasciare, insieme, Cukurova con suo figlio Adnan e la bimba che ancora porta in grembo.

Yilmaz apprende che Mujgan aspetta un bambino in Terra amara

Successivamente, il figlioccio di Fekeli si recherà in ospedale dalla dottoressa di Adana per confidarle che è pronto a lasciare il paese insieme alla sua ex fidanzata per vivere, finalmente, insieme a lei. Tuttavia, una notizia sconvolgerà il giovane Akkaya: Mujgan gli confessa di essere in dolce attesa.

A questo punto, Yilmaz sarà combattuto tra - scegliere di abbandonare il figlio che Hekimoglu porta in grembo e fuggire insieme a Zuleyha.

Infine, il papà di Adnan raggiungerà il punto d'incontro stabilito, ma non troverà la signorina Altun che sarà andata via credendo non fosse più intenzionato a partire con lei. Però, la ragazza gli lascerà un ciondolo.

Riassunto della puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara che è armata in onda il 22 marzo, Demir è stato scagionato dalle accuse di omicidio nei confronti di Cengaver, grazie al ritrovamento dell'arma del delitto. Intanto, Yilmaz è disposto ad indagare per scoprire il vero assassino del suo amico. Dopodiché, Mujgan ha chiesto a Fekeli spiegazioni sul comportamento del suo figlioccio, ma il tentativo della dottoressa sarà invano. Nel frattempo, Zuleyha ha pianificato la propria fuga con Yilmaz. Infine, la tensione tra la signorina Altun e Saniye è continuata a crescere.