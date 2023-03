Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, incentrata sulla vita e gli amori di alcuni dipendenti di un hotel a pochi chilometri da Monaco di Baviera. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 marzo al 1° aprile 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'attentato subìto da Robert, sull'arresto di Ariane, sulla notte che passeranno insieme Josie e Paul, sulla sconfitta in finale di Vanessa e sulle accuse di furto a Shirin.

Robert sospetta di Ariane

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Werner rimarrà sconvolto nel sapere che Robert ha subito un attentato e accuserà Christoph per aver messo in pericolo la vita di suo figlio. Quest'ultimo verrà condotto in ospedale da cui verrà dimesso poco dopo perché ferito lievemente. Giunto a casa, Robert verrà accudito da Ariane e si chiederà, insieme a lei, chi avrebbe mai potuto attentare alla sua vita. Poco dopo, la polizia arresterà Ariane, accusandola di essere la mandante dell'attentato a causa del ritrovamento di un falso testamento a suo favore. Dopo essere stata interrogata, Ariane ritornerà a casa e convincerà Robert della sua innocenza. Più tardi, però, quest'ultimo sarà travolto dai dubbi a causa di alcuni incubi che lo tormenteranno.

Vanessa chiede aiuto a Michael

Josie creerà un nuovo dessert e lo farà assaggiare ad Andrè che ne rimarrà colpito. Nonostante ciò, lo chef consiglierà alla giovane di impegnarsi di più se vuole che una sua ricetta venga inserita nel menù e nel libro di ricette dell'hotel. Determinata a trovare l'ingrediente giusto per la sua nuova ricetta, Josie cercherà insieme a Paul un'erba specifica, attardandosi così tanto nel bosco da trascorrere con lui una notte in una baita.

Lì, Josie non riuscirà a trattenere i suoi sentimenti e sarà vicina a baciarlo. Max, Hildegard e Gerry assisteranno alla finale di scherma che Vanessa perderà all'ultimo istante. Max cercherà di consolare la fidanzata che lo accuserà di essere la causa della sua sconfitta. Non sapendo più come gestire la sua gelosia, la giovane chiederà aiuto a Michael.

Distrutta per l'attentato a Robert, Cornelia non se la sentirà di partecipare al galà e deciderà di trascorrere la serata in casa con Erik. Dopo la festa, Shirin sarà al settimo cielo per aver fatto colpo su Henning e su tutti i suoi amici. Il giorno seguente la situazione cambierà quando il giornale pubblicherà la foto della ragazza con il vestito rubato. La proprietaria se ne renderà conto e si lamenterà con il Furstenhof. Shirin tenterà di nascondere le prove del furto ma alla fine verrà additata come una ladra.