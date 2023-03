Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 nella settimana dal 27 al 31 marzo 2023 rivelano che ci sarà spazio per il rientro in città del giovane Marco. Il nipote della contessa tornerà a Milano e la sua presenza non passerà affatto inosservata.

Spazio anche alle vicende di Gemma, la quale si ritroverà ad accettare la proposta di nozze che le è stata fatta da Landi.

Gemma accetta le nozze con Roberto: anticipazioni Il Paradiso 27-31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore in programma fino al 31 marzo 2023, rivelano che Gemma si ritroverà a riflettere sulla proposta di matrimonio che le è stata fatta da Roberto.

Il suo amico le ha consigliato di convolare a nozze insieme e in tal modo risolvere entrambi i loro problemi di"immagine sociale", dato che lui potrebbe nascondere la propria omosessualità e lei potrebbe uscire allo scoperto tranquillamente con la sua gravidanza. Sta di fatto che Gemma, alla fine, deciderà di accettare la proposta di nozze che le è stata fatta da Roberto Landi.

Ma sua mamma Veronica non vedrà di buon occhio questa proposta: la donna, infatti, ha consigliato a Gemma di prendersi cura del suo bambino e fare in modo che la gente lo consideri figlio suo e di Ezio, così da salvare la ragazza da una possibile "gogna mediatica".

Il rientro di Marco senza la fidanzata: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 in programma fino al 31 marzo su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Marco.

Il giovane, dopo un breve periodo di assenza dalla città, rimetterà di nuovo piede a Milano.

La sua presenza non passerà inosservata e finirà per destare soprattutto l'attenzione di Gemma, la quale si renderà conto che nonostante i suoi tentativi, non è ancora riuscita a dimenticare del tutto il suo ex e quel sentimento che prova nei suoi confronti.

Marco e Gemma nascondono qualcosa sulla gravidanza ne Il Paradiso delle signore 7?

Sta di fatto che, anche questa volta, Marco ritornerà in città da solo: al suo fianco non ci sarà la fidanzata Stefania e ovviamente l'assenza della figlia di Gloria non passerà inosservata. Non si esclude che, il motivo di questo rientro di Marco in città possa avere a che fare con la gravidanza di Gemma.

Tra i due c'è stato del tenero durante quella serata che trascorsero insieme qualche tempo fa? Marco e Gemma potrebbero uscire allo scoperto e far chiarezza sulla gravidanza? Tutto ciò potrebbe essere chiarito nel corso delle prossime puntate di questa stagione.

Marcello furioso con la contessa: anticipazioni Il Paradiso al 31 marzo 2023

Occhi puntati anche su Marcello: gli spoiler di queste nuove puntate della soap opera rivelano che il giovane scoprirà che la contessa ha confessato a Ludovica della loro relazione.

La sua reazione non sarà delle migliori, dato che aveva chiesto alla contessa di non parlarne apertamente con nessuno. Adesso che la notizia della loro relazione è sulla bocca di tutti, Marcello non la prenderà per niente bene, al punto da scontrarsi con la sua amata Adelaide. Un duro colpo per la donna, che si ritroverà messa in disparte dal suo amato e dovrà faticare per cercare di riconquistare ancora una volta la sua totale fiducia.