L’episodio de Il Paradiso delle Signore 7 andato in onda mercoledì 8 marzo ha suscitato un turbinio di emozioni. I fedelissimi telespettatori hanno assistito a molte scene a dir poco singolari, come quella della famiglia Colombo-Zanatta e l’incontro tra Ezio e la nonna di Carlos Garcia. Altra scena che ha fatto parlare il popolo social è quella avvenuta all’interno del Grande Magazzino milanese, ovvero quella dove Gloria Moreau, sapendo della condizione di Gemma, si è offerta di fare lavori pesanti al posto suo. Tantissime sono state le reazioni dei fan davanti a questo episodio, alcune ironiche e altre sarcastiche.

Il Paradiso delle Signore, Gemma spiazza: 'Non è figlio di Carlos'

Nel corso dell’episodio della settima stagione de Il Paradiso delle Signore trasmesso mercoledì 8 marzo, Gemma si è scagliata contro Ezio, definendolo una persona ridicola. Quella che doveva essere una tranquilla colazione in famiglia si è poi trasformata, per la famiglia Colombo-Zanatta, in una giornata di fuoco. La migliore amica di Roberto ha urlato che il figlio che porta in grembo non è di Carlos, ma quando si è resa conto di quello che ha detto è corsa subito al riparo, affermando che il rampollo della famiglia Garcia non ha nessuna intenzione di riconoscere suo figlio.

Questa scena ha mandato in tilt i telespettatori, infatti, sui social si leggono commenti più o meno simili: 'Mia madre si è andata a riguardare la scena su RaiPlay per capire meglio le reazioni di tutti i presenti'.

C’è chi ha scritto "Non voglio credere che il figlio di Gemma sia di Marco, non ci riesco" e chi si è commosso quando la giovane Zanatta ha detto "Perché è solo mio, è mio figlio, solo mio".

Gloria aiuta la giovane Zanatta, Veronica si insospettisce: il commento ironico di un fan

Altra scena discussa sui social è quella avvenuta all’interno del Paradiso delle Signore.

Nel vedere Gemma con uno scatolone pesante tra le mani, Gloria l’ha raggiunta e si è offerta di mettere i maglioncini nei ripiani più alti. Veronica e Roberto Landi hanno assistito a questa scena, la prima ha intuito che la capocommessa sa della gravidanza di sua figlia, mentre il secondo ha iniziato a sospettare qualcosa. Un utente social ha commentato la scena: "Gloria vuoi mettere anche i cartelloni con scritto 'È incinta'?".

Ezio incontra la nonna di Carlos, ma l'incontro non finisce bene: Gemma sollevata

L’episodio de Il Paradiso delle Signore dell’8 marzo ha regalato ai telespettatori anche l'incontro tra Ezio Colombo e la nonna di Carlos Garcia. L’uomo ha cercato di convincere la signora Garcia a parlare con il nipote in merito alla gravidanza di Gemma, ma l’anziana lo ha messo a tacere. Ha detto che non permetterebbe a nessun cacciatore di dote di mandare all’aria il fidanzamento di Carlos e che Gemma non è proprio una santa, ma una persona frivola che si è concessa al primo venuto. Molti fan le hanno dato ragione e altri hanno specificato che Ezio non è un cacciatore di dote, ma di donne.

Successivamente, il signor Colombo ha raccontato tutto a Veronica e a Gemma. L’espressione sollevata della giovane Zanatta non è sfuggita ai telespettatori, che hanno più o meno detto la stessa cosa: "Ora può continuare a mentire sulla paternità del bambino".