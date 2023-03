La soap opera italiana Il Paradiso delle signore continua a occupare la consueta fascia pomeridiana su Rai 1. Negli episodi in onda dal 13 al 17 marzo 2023 Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena), dopo un’iniziale titubanza, accetterà di diventare la moglie di Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco). La coppia vorrà unirsi in matrimonio e la notizia arriverà alle orecchie di Marcello Barbieri (Pietro Masotti).

Spoiler Il Paradiso delle signore, al 17/03: Gemma vuole crescere da sola il figlio che aspetta

Le anticipazioni delle puntate in programma da lunedì 13 a venerdì 17 marzo raccontano che Gemma (Gaia Bavaro) non accetterà la soluzione che le proporranno Ezio (Massimo Poggio) e la madre Veronica (Valentina Bartolo) sulla sua gravidanza.

Gloria (Lara Komar) per l’ennesima volta sarà comprensiva nei confronti del marito. In seguito Zanatta verrà a conoscenza che sua figlia vuole crescere da sola il bambino che porta in grembo. Il signor Colombo darà l’impressione di avere un piano per convincere Gemma ad affidare a lui e Veronica il bambino che aspetta. Dopo aver incontrato la madre di un figlio senza padre, Gemma prenderà una decisione sul futuro del figlio che aspetta.

Matilde (Chiara Baschetti) non deciderà ancora se stare dalla parte del marito Tancredi (Flavio Parenti), dopo aver scoperto l’alleanza che ha instaurato con Umberto (Roberto Farnesi). Frigerio vorrà esportare gli abiti nuziali all’estero per salvare le finanze del Paradiso.

Sempre per il bene del grande magazzino, Matilde chiederà un favore a Guarnieri.

Matilde svela i piani del marito a Conti, Don Saverio furioso a causa di Clara

A sorpresa Diletta (Barbara Venturato) si presenterà nello studio di Vittorio (Alessandro Tersigni) con un cestino da picnic. La giornalista farà una proposta a Conti sul prossimo articolo da pubblicare nella rivista Paradiso Market.

Vittorio sarà anche deciso a lanciare il marchio Paradiso su scala internazionale insieme a Matilde, senza sospettare minimamente che stia tramando alle sue spalle. A questo punto Frigerio entrerà in crisi e non saprà ancora se schierarsi con Vittori, oppure con il marito alle prese con il suo nuovo progetto imprenditoriale.

Alla fine Frigerio vuoterà il sacco con Conti e lo metterà al corrente dei piani di Tancredi.

Elvira (Clara Danese) non supererà l’esame pratico di guida. Successivamente Don Saverio (Andrea Lolli) temerà che Clara (Elvira Camarrone) abbia ripreso con il ciclismo e comincerà ad avere delle preoccupazioni sul suo futuro. Il parroco perderà le staffe quando vedrà il nome di sua nipote su un giornale sportivo. Don Saverio, dopo essersi arrabbiato con Armando (Pietro Genuardi), minaccerà di chiamare il padre della Venere per farla tornare al suo paese. Il capo magazziniere non avrà altra scelta oltre a quella di sottostare agli ordini del sacerdote per permettere a Clara di proseguire ad allenarsi.

Don Saverio farà un passo indietro e si renderà conto che deve incoraggiare la nipote a portare avanti la sua passione.

Maria mette alle strette Irene, Ferdinando vuole sposare Ludovica

Maria (Chiara Russo) e Vito (Elia Tedesco) crederanno che Irene (Francesca Del Fa) abbia intrapreso una relazione con Alfredo (Gabriele Anagni). A proposito di quest’ultimo, metterà la Venere Cipriani di fronte a una scelta, dicendosi disposto a lasciarla se non farà sapere pubblicamente che stanno insieme. Irene, quando Maria la metterà alle strette, confesserà di essere fidanzata con Perico. A questo punto la Venere si renderà protagonista di un gesto plateale per tornare tra le braccia di Alfredo.

Ferdinando sarà deciso a convolare a nozze con Ludovica, quest’ultima invece continuerà a essere sconvolta per aver scoperto la storia d’amore tra il suo ex Marcello e Adelaide (Vanessa Gravina).

Barbieri avrà dei sospetti sul comportamento della giovane Brancia di Montalto, soprattutto quando la vedrà fredda nei suoi confronti. Il ragazzo cercherà di farsi dare delle delucidazioni da Flora (Lucrezia Massari). In seguito Marcello verrà a conoscenza che la sua ex è in procinto di sposare Torrebruna.