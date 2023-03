L'appuntamento con Il paradiso delle signore continua con i nuovi episodi in onda dal 13 al 17 marzo su Rai 1 in prima visione, che possono essere rivisti anche in replica su RaiPlay.

Le anticipazioni della soap campionessa di ascolti rivelano che Gemma prenderà una decisione molto difficile sulla sua gravidanza e che questa scelta inciderà sulle sorti di Ezio e Gloria. Il signor Colombo e Veronica, invece, vorrebbero che la ragazza affidasse a loro suo figlio.

Occhio anche a Marcello, che scoprirà per puro caso che Ludovica e Ferdinando si sposeranno.

Tuttavia, pare che possa esserci un colpo di scena dell'ultimo minuto.

Matilde, infine, prenderà coraggio e svelerà a Vittorio i piani del marito Tancredi.

Matilde tradisce Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore degli episodi in onda dal 13 al 17 marzo svelano che Matilde sarà tormentata dai dubbi. Da una parte sa che Tancredi non la perdonerebbe mai se tradisse la sua fiducia, ma dall'altra è consapevole che se non parlerà, Vittorio andrà incontro al fallimento.

Umberto e Tancredi vogliono aprire un magazzino ancora più grande a Palazzo Andreani, così da mettere fuori gioco Conti.

Una volta preso coraggio, Matilde parlerà con Vittorio, svelandogli i piani di suo marito e mettendolo in guardia prima che sia troppo tardi.

Gemma prende una scelta sulla gravidanza: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 marzo

Intanto, Ezio e Veronica vorrebbero che Gemma affidasse loro il suo bambino una volta nato, così da non creare scandalo e non fare in modo che passi la vita come una ragazza madre. Il loro piano diventerà più concreto quando Zanatta incontrerà una giovane madre.

Tuttavia, Gemma ha in mente altri progetti e, colpo di scena, la scelta che prenderà riguardo la sua gravidanza finirà per incidere in modo determinante sulle vite di Gloria ed Ezio.

Stando alle anticipazioni dei nuovi episodi Il Paradiso delle Signore dal 13 al 17 marzo, Gloria penserà di fare un drastico cambio di vita, cosa avrà in mente?

Ludovica si sposa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 13-17 marzo

Inoltre, le trame delle prossime puntate della soap rivelano che Marcello verrà a sapere che Ludovica e Ferdinando si sposeranno molto presto, rimanendone spiazzato. Che cosa farà ora?

Pare che le cose non siano così semplici, visto che tra Ludovica e Marcello si capirà che c'è qualcosa di irrisolto e Barbieri potrebbe cogliere l'occasione per far cambiare idea alla sua ex fidanzata all'ultimo minuto.

Infine, Alfredo metterà Irene con le spalle al muro: se la loro relazione non diventerà pubblica, la lascerà.