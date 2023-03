Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 10 marzo, non potranno mancare di certo nuovi ed avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso, in attesa di scoprire l'evolversi degli eventi.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali, tra i quali Adelaide e Marcello. I due, ultimamente, hanno fatto molto discutere. Non è sfuggita a nessuno l'evidenza del loro rapporto che sta diventando, via via, sempre più intimo.

Tuttavia, sia Ludovica che Umberto iniziano ad avere dei sospetti sulla possibilità che il loro legame vada ben oltre il semplice rapporto collaborativo a livello professionale. Infatti, entrambi sono infastiditi alla vista di questa nascente ed evidente complicità.

Adelaide ha una confessione da fare

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle signore, trovandosi con le spalle al muro, Adelaide è costretta a dire tutta la verità a Ludovica Brancia sul suo rapporto con Barbieri. Quest'ultima, avendola vista con Marcello, in atteggiamenti inequivocabili, ha capito tutto ma ha bisogno di sapere la verità. Pertanto, sentendosi sotto pressione, la Contessa di Sant'Erasmo le confessa di avere una relazione con il giovane barista.

Nel frattempo, Elvira riceve una grande notizia: è riuscita a superare l'esame teorico della patente. Finalmente può festeggiare in compagnia delle persone che le sono state accanto. In particolare, con le sue amiche più strette. Per l'occasione, scelgono di andare alla Caffetteria di Salvo.

Matilde non riesce a parlare con il pubblicitario del Paradiso delle Signore

Intanto, Matilde prova in ogni modo a raccontare tutta la verità sui piani di suo marito a Vittorio. Tuttavia, dopo un primo tentativo insoddisfacente, si sente bloccata.

Successivamente, Roberto nutre dei sospetti nei confronti di Gemma. Percepisce come ci sia qualcosa di diverso nella giovane Venere del Paradiso, iniziando a sospettare che sia incinta.

Nel contempo, Ezio e Veronica cercano di risolvere la sua situazione. Non vogliono assolutamente che lei si ritrovi da sola a dover badare ad una creatura innocente.

Pertanto, insieme, si trovano d'accordo nel voler trovare una soluzione per impedirle di essere una ragazza madre a questa giovane età. Purtroppo Gloria deve fare i conti con la dura realtà: in questo momento, nella vita del signor Colombo, non c'è spazio per lei. La sua storia d'amore, infatti, almeno per il momento, non può essere coronata perché ci sono altre questioni di fondamentale importanza da affrontare.