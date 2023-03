Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara, trasmessa per la prima volta in Turchia il 13 settembre 2018. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 18 marzo 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Hunkar per ristabilire il potere della sua famiglia, sull'aiuto che Fekeli darà a quest'ultima, sui soldi che Hunkar darà a Sermin, sull'incidente di quest'ultima, sulla caduta di Saniye e sulla scarcerazione di Demir.

Fekeli aiuta Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che Hunkar deciderà di organizzare la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova per dimostrare a tutti che la sua famiglia è ancora potente. Per questo motivo, chiederà a Saniye di organizzare l'evento. Nel tentativo di trovare i soldi necessari per pagare il silenzio di Sermin, Hunkar deciderà di mettere in vendita alcuni dei suoi terreni. Dopo aver rifiutato l'offerta, ritenuta troppo bassa, di Hatip Hunkar accetterà di vendere le sue proprietà a Fekeli che le prometterà di rivendergliele allo stesso prezzo quando potrà. In questo modo, la donna avrà i soldi necessari per mettere in pratica il suo piano. Nel frattempo, Sermin non si presenterà al processo e incontrerà Fusun che la informerà di aver ricevuto dei documenti.

Dopo aver informato l'amica di voler partire alla volta di Parigi, Sermin andrà da Sabahattin in ospedale per annunciargli la sua partenza e la sua volontà di non concedergli il divorzio.

Yilmaz vuole fuggire con Zuleyha

Alla villa, Zuleyha verrà a sapere che Hunkar ha una relazione con Fekeli. Più tardi, la donna avrà una discussione con Saniye che cadrà dalle scale e si ferirà alla testa per poi essere trasportata in ospedale.

Behice partirà alla volta di Istanbul accompagnata da Fekeli. Dopo aver programmato di fuggire con Zuleyha, Yilmaz scoprirà dell'accordo fra Hunkar e Sermin e cercherà quest'ultima da Hatip e dagli Yaman. Insospettito, Hatip intuirà ciò che è successo e invierà degli uomini per fermare Sermin. Per fuggire da questi ultimi, la donna avrà un incidente stradale e finirà in coma.

In questo modo, l'opinione pubblica si convincerà che l'incidente sia la causa per cui la donna non si è presentata in tribunale. Sapendo che le cose non stanno così, Hunkar inizierà a pregare che Sermin si salvi, in modo da poter scagionare il figlio. Così avverrà poco dopo. Uscito di prigione, Demir chiederà scusa a Zuleyha e si metterà a sua disposizione. Mujgan si renderà conto che Yilmaz è molto distante da lei e cercherà di riconquistarlo.

Gaffur inizierà a credere che Saniye sia morta fino a quando non la vedrà ritornare a casa. Behice scoprirà di essere sul lastrico a causa dei debiti lasciati dal fratello suicida. Più tardi, la donna verrà infastidita da due balordi fino a quando Fekeli non interverrà sparando alle gambe di uno dei due.

Gulten confesserà ad Yilmaz di non avergli inviato la lettera di Zuleyha in carcere tempo prima per proteggerli da Demir. Quest'ultimo ed Hunkar interrogheranno Gulten, Gaffur, Fatik e Nesrin alla villa. Gulten difenderà Zuleyha dicendo che è stata Nesrin a urtare Saniye per le scale. A quel punto, Demir ordinerà a Gaffur e Saniye di andarsene, mentre Hunkar gli prometterà di permettergli un giorno di ritornare.