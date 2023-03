Nel corso delle puntate inedite della settima stagione de 'Il Paradiso delle Signore', che andranno in onda dal 6 al 10 marzo su Rai 1, Umberto e Ludovica saranno infastiditi per la liaison tra Marcello e la contessa Adelaide. Intanto, l'articolo di Diletta scandalizzerà buona parte dei lettori, mentre Ezio comunicherà a Gemma che Carlos sta per sposarsi. Successivamente, il signor Colombo incontrerà la nonna del giovane Garcia, ma la situazione sarà talmente umiliante che Ezio deciderà di non partire più per Buenos Aires. Nel frattempo, Matilde avrà un'idea per aiutare Vittorio a ripulire l'immagine del Paradiso Market, dopo aver pubblicato l'articolo sull'educazione sessuale.

Invece, Ludovica si recherà a villa Guarnieri e capirà che tra il suo ex fidanzato e Adelaide c'è più di una semplice amicizia. Dopodiché, Gloria avrà un duro scontro con Veronica. Infine, Ezio e la compagna prenderanno una decisione sofferta per il futuro di Gemma: vorranno adottare il bambino come se fosse proprio.

Ludovica scopre la relazione sentimentale tra Marcello e Adelaide

Nella corso delle puntate settimanali de il Paradiso delle Signore (dal 6 al 10 marzo), Ludovica e Umberto saranno infastiditi dalla liaison tra Barbieri e la nobildonna di Sant'Erasmo che appaiono, in pubblico, sempre più complici e coinvolti. Più tardi, però, il commendatore Guarnieri scoprirà, da fonti certe, che la sua ex compagna sta intrattenendo un vero e proprio rapporto con l'ex barista.

Invece, Ludovica lo apprenderà in un secondo momento. Nello specifico, la giovane Brancia di Montalto cercherà la contessa al circolo, ma non riuscirà a trovarla. Così, la ragazza si recherà a villa Guarnieri e scoprirà che il suo ex fidanzato e la sua amica hanno una relazione sentimentale.

Intanto, Ezio proverà a rintracciare Carlos Garcia e scoprirà che sta per sposarsi.

Pertanto, Colombo deciderà di andare a Buenos Aires per parlargli prima che questo possa convolare a nozze.

L'articolo di Diletta ha scandalizzato i lettori della rivista del Paradiso

Vittorio deciderà di mettere in copertina per il prossimo numero del Paradiso Market proprio l'articolo di Diletta D'Ambrosio dedicato al delicato argomento dell'educazione sessuale.

Però, il direttore dell'atelier non si aspetterà quello che sta per succedere. Infatti, l'opinione pubblica non prenderà affatto bene questo numero della rivista e inizieranno a crescere le proteste contro il testo della giornalista. A questo punto, Matilde avrà un'idea brillante per aiutare Vittorio a ripulire l'immagine del giornale per mettere a tacere le critiche.

Nel frattempo, Ezio riceverà una chiamata inaspettata dalla nonna di Carlos che gli chiederà di incontrarsi. Tuttavia, quando il papà di Stefania tornerà a casa, racconterà a Veronica di essere stato umiliato dalla donna e di aver deciso di non partire più per l'Argentina.

Ezio e Veronica vogliono adottare il loro nipote, Gloria delusa

Nelle battute finali della prossima settimana con il Paradiso delle signore, Veronica apprenderà che Gloria è a conoscenza dello stato interessante di Gemma e avrà un duro scontro con la donna poiché, questa volta, Zanatta non ammetterà alcun ingerenza in un momento così delicato per la sua famiglia. Dopodiché, Ezio e Veronica vorranno adottare il bambino come fosse il loro. Questo eviterebbe alla giovane Zanatta di essere una ragazza-madre.

Gloria sarà delusa dalla notizia perché il sogno di ricongiungersi finalmente con suo marito sembrerà sempre più distante dalla realtà.