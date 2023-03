Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 ma anche sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily, per ciò che riguarda la puntata di martedì 14 marzo, riportano che Vito Lamantia (Elia Tedesco) e Maria Puglisi (Chiara Russo) inizieranno a pensare che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) e Irene Cipriani (Francesca Del Fa) abbiano iniziato una storia sentimentale. Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti), invece, proverà ad esportare all'estero gli abiti nuziali. Nel frattempo Don Saverio (Andrea Lolli) leggerà un trafiletto di un giornale che etichetterà Clara Boscolo come una giovane promessa del ciclismo.

Ludovica (Giulia Arena), infine, sarà ancora scossa dopo aver scoperto il flirt tra Adelaide e Marcello Barbieri (Pietro Masotti), mentre Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) scoprirà che Gemma vorrebbe crescere il figlio da sola.

Matilde proverà ad esportare all'estero gli abiti nuziali dell'atelier

Le anticipazioni della soap opera Rai per la puntata di martedì 14 marzo svelano che la storia segreta tra Irene e Alfredo, dopo essere stata scoperta da Armando Ferraris (Pietro Genuardi), sarà anche fonte di sospetto sia per Vito che per Maria.

Matilde continuerà a essere combattuta se reggere il gioco al marito Tancredi (Flavio Parenti) oppure schierarsi dalla parte di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e, in balia di tale dilemma, la donna proverà a salvare le sorti economiche del grande magazzino meneghino esportando all'estero gli abiti da sposa.

Don Saverio scoprirà che Clara è una promessa del ciclismo

Le trame de Il paradiso delle Signore 7 per l'episodio di martedì 14 marzo anticipano che Don Saverio si troverà tra le mani un quotidiano, dove in un paragrafo della sezione sportiva leggerà che la nipote Clara viene definita come una giovane promessa del ciclismo.

Facile intuire come il parroco del quartiere non reagirà affatto bene, in quanto ciò significherà sostanzialmente che la giovane Boscolo gli ha mentito e sta continuando a praticare il ciclismo.

Clara, intanto, temerà che lo zio possa rispedirla al paese, mentre quest'ultimo se la prenderà col capo magazziniere.

Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco), poco più tardi, manifesterà alla fidanzata la volontà di convolare a nozze con la stessa prima possibile, ma la giovane Brancia non parrà essere dello stesso avviso, in quanto ancora fortemente scossa dopo aver saputo della storia tra l'ex Marcello e la contessa Adelaide.

Veronica, infine, scoprirà che Gemma vorrebbe crescere da sola il bimbo.