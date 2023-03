Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda lunedì 13 marzo su Canale 5 alle 14:10, Hatip si recherà in carcere da Demir e gli racconterà del tentativo di fuga di sua moglie Zuleyha con il suo ex fidanzato Yilmaz. Intanto, Sermin si sfogherà con Naciye sulla polemica creatasi con sua zia Hunkar. Successivamente, la mamma di Betul si alleerà con il signor Aga per sottrarre tutti i beni alla famiglia Yaman. Nel frattempo, Hunkar chiederà a Saniye di organizzare la cerimonia di circoncisione per i bambini di Cukurova.

Infine, la mamma di Demir vorrà dimostrare agli abitanti di Adana che la sua famiglia è ancora ricca e potente. Inoltre, la soap andrà in onda, a partire dal 19 marzo, anche di domenica.

Hatip dice al suo nemico che Zuleyha è fuggita con Yilmaz

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, il signor Aga farà visita a Demir in carcere per provocarlo e farlo crollare psicologicamente, soprattutto perché teme che l'uomo possa uscire e vendicarsi della falsa accusa nei suoi confronti. Nello specifico, Hatip dirà al figlio di Hunkar che sua moglie è fuggita con l'ex fidanzato Yilmaz insieme a suo figlio Adnan. A questo punto, la rabbia del signor Yaman non riuscirà ad essere contenuta e inizierà a comportarsi male anche all'interno della prigione e questo potrebbe peggiorare la sua condizione.

Intanto, Sermin, dopo aver subito la minaccia di sua zia Hunkar, si sfogherà con Naciye raccontandole quanto successo. Tuttavia, la mamma di Betul non cambierà idea e continuerà a non voler ritrattare la sua testimonianza contro suo cugino.

Sermin si allea con Hatip contro i suoi parenti in Terra Amara

Successivamente, l'ex moglie del dottor Sabahattin deciderà di allearsi ad Hatip per sottrarre tutti i beni alla famiglia più importante e ricca di Cukurova: gli Yaman.

Nel frattempo, le dicerie nel paese di Adana inizieranno a correre molto velocemente e, secondo i mormorii delle persone, la famiglia di Demir starebbe riscontrando vari problemi finanziari ed economici. A questo punto, Hunkar chiederà a Saniye di organizzare una grandissima cerimonia per i bambini di Cukurova che dovranno sottoporsi alla circoncisione.

Hunkar vuole pagare Sermin per ritrattare la testimonianza

Nella parte finale della puntata di Terra Amara di lunedì 13 marzo, Hunkar vorrà dimostrare a tutti i cittadini di Cukurova la potenza e la ricchezza della sua famiglia con una grandissima festa celebrativa. In questo modo, la signora Yaman potrebbe finalmente mettere a tacere le dicerie delle persone sul conto della sua famiglia. Infine, la mamma di Demir cercherà di convincere Sermin a ritrattare la sua testimonianza, secondo la quale suo cugino ha assassinato a sangue freddo Cengaver. Per poterlo fare, la figlia di Azize deciderà di vendere alcuni suoi beni per poter pagare una lauta somma di denaro a sua nipote. Ciononostante, Hunkar non troverà un buon acquirente, così Fekeli deciderà di aiutarla.