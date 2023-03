Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 3 al 7 aprile non possono mancare nuovi ed emozionanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni dei personaggi principali. Primo fra tutti Roberto, il quale, pur di aiutare la sua amica è disposto a sposarla. In questo modo le permetterebbe di fare la madre, senza alcun problema. Inoltre, i riflettori sono puntati anche su Marco. Il giovane giornalista fa ritorno, inaspettatamente.

Un importante matrimonio al Paradiso delle signore

Secondo le anticipazioni del Paradiso delle signore al 7 aprile, per risolvere la situazione, Roberto propone a Gemma di sposarlo. Pertanto, mentre si apprestano a organizzare velocemente i preparativi per le nozze, il giovane futuro sposo non può fare a meno di raccontare tutti i dettagli a Vittorio.

Nel frattempo, Marco è tornato in città, senza spiegare a nessuno quali siano le sue reali motivazioni. Tuttavia, desta dei sospetti in Tancredi. Invece, nel magazzino non si respira un clima tranquillo, poiché a breve aprirà un grande negozio che farà concorrenza al Paradiso delle Signore. Pertanto, il giovane pubblicitario si mette all'opera per cercare in tempi brevi una soluzione.

Intanto, Vito è disperato perché spera che Maria possa perdonarlo, ma la giovane sarta non ha intenzione di fare un passo verso di lui. Almeno non per il momento e si confida con Francesco. Successivamente, Adelaide riceve una notizia che lascia perplessa.

Una collaborazione con il Paradiso delle signore

Nel contempo, Roberto e Gemma si preparano per una serata al Circolo per debuttare in società in qualità di coppia.

Tuttavia, a movimentare la serata ci pensa Marco, il quale irrompe nella sala. Quest'ultimo, però, ha delle questioni più importanti da risolvere. Suo fratello inizia a essere particolarmente sospettoso e, alla fine, cede. Confessa a Tancredi il fatto che la sua storia d'amore con Stefania si è conclusa.

Nel frattempo, Ezio riflette sulla sua azienda e propone a Vittorio una collaborazione con il Paradiso delle Signore.

Poco dopo, Clara e Francesco si confidano reciprocamente riguardo i loro amori non corrisposti. La prima è innamorata di un ragazzo impegnato, il secondo si è invaghito di Maria.

Intanto, Alfredo sente di voler compiere il passo successivo verso Irene e le propone di sposarlo. Tuttavia, la giovane Venere non sa cosa rispondere. Poco dopo, Adelaide rivela a Marcello il motivo della sua inquietudine: una sua amica che vive all'estero sta morendo. D'altronde, non si tratta soltanto di questo, ma c'è dell'altro.

Umberto convinto di vendere il Paradiso Market

Ezio e Veronica preferiscono non informare Gemma della rottura tra Marco e Stefania. Ciononostante, la giovane Venere ne viene a conoscenza.

D'altro canto, per lei è soltanto un amico e il sentimento è reciproco. Nel frattempo, Vito cerca di riconquistare Maria e, per prima cosa, decide di chiedere scusa a Francesco. Tuttavia, i suoi tentativi non funzionano. Anzi, il giovane Rizzo è pronto a dichiararsi con la giovane sarta attraverso una lettera. Non appena il contabile viene a sapere di questa lettera, va su tutte le furie e, preso da un raptus di gelosia, aggredisce il giovane. Prima di accettare la proposta di matrimonio, Irene invita Alfredo a cena con la sua famiglia.

Successivamente, Matilde viene a conoscenza del fatto che Vittorio si è staccato dalla Palmieri per avviare una collaborazione con Ezio. Pertanto, resta profondamente delusa.

Nel frattempo, Adelaide riceve una notizia tragica. Così, si prepara a partire insieme a Marcello, ma prima di lasciare Villa Guarnieri, Italo le suggerisce di andare da sola.

Umberto, intanto, è sempre più convinto di voler vendere il Paradiso Market e predilige Vittorio come acquirente. Tuttavia, se non fa quadrare tutto, salterebbe la pubblicazione. Marco viene a sapere della possibile chiusura della rivista. Il giovane giornalista ha subito un piano: chiede a Tancredi di acquistare il magazine.