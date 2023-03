Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in programma dal 13 al 17 marzo in prima visione sui teleschermi di Rai 1. Le trame dello sceneggiato ambientato in un grande magazzino rivelano che Marcello Barbieri farà un'inaspettata scoperta su Ludovica Brancia. Elvira Gallo, invece, non supererà l'esame di guida.

Il Paradiso delle signore: anticipazioni puntate dal 13 al 17 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 13 a venerdì 17 marzo in prima visione tv rivelano che Gemma non avrà intenzione di accettare la soluzione proposta da Ezio e Veronica.

La venere avrà in mente un piano per scampare al suo destino. La giovane, infatti, vorrà scappare per crescere il figlio che aspetta da sola. Ezio, a questo punto, studierà un piano per convincere Gemma ad accettare la sua offerta. La sorellastra di Stefania incontrerà una ragazza che la porterà a prendere una decisione definitiva sulla sua gravidanza. Tuttavia, la scelta della ragazza creerà non poche conseguenze sul destino di Gloria e Ezio.

Marcello scopre che Ludovica sta per sposarsi

Nelle puntate de Il Paradiso, trasmesse dal 13 al 17 marzo in prima visione tv, Ferdinando avrà intenzione di sposare Ludovica il più velocemente possibile. Ma la figlia di Flavia prenderà del tempo ancora scossa dalla notizia della relazione tra Marcello e Adelaide.

Dall'altra parte, Barbieri inizierà a nutrire dei sospetti sull'ex fidanzata insolitamente fredda nei suoi confronti. Pertanto, il ragazzo chiederà a Flora maggiori dettagli su Ludovica ottenendo però scarsi risultati. Alla fine, Marcello scoprirà che la figlia di Flavia sta per sposare Ferdinando.

Elvira bocciata all'esame di guida nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore

Allo stesso tempo, Elvira prenderà alcune lezioni di guida che non avranno il risultato sperato. Difatti, la donna verrà bocciata all'esame di pratica.

Matilde avrà intenzione di salvare le finanze del grande magazzino vendendo abiti da sposa oltreoceano.

Frigerio, a questo punto, chiederà aiuto ad Umberto per mettere in salvo la collezione sposa. Ma ecco che Vittorio le proporrà di lanciare il marchio. Sarà in questo frangente che il direttor Conti apprenderà i piani di Tancredi grazie ad una soffiata di Matilde.

Riassunto puntate precedenti

Nelle puntate precedenti de Il Paradiso delle signore, Roberto proporrà a Mario di aprire un locale insieme. Adelaide, invece, confiderà a Ludovica di avere una relazione con Marcello. Ezio e Veronica prenderanno una decisione sofferta per non obbligare Gemma ad una vita da ragazza madre.