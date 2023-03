Gianni Sperti rompe il silenzio social dopo qualche giorno di assoluta assenza. L'opinionista di Uomini e donne, in queste ore, ha scelto di intervenire sui social per far chiarezza su quanto sta accadendo nella sua vita.

Senza troppi giri di parole ha ammesso che questo per lui non è un periodo facile, motivo per il quale appare meno sul suo profilo Instagram, dove è seguito da oltre un milione di persone.

Gianni Sperti rompe il silenzio: l'opinionista di Uomini e donne torna su Instagram

Gianni Sperti è stato uno dei primi a condividere sui social la notizia della morte di Maurizio Costanzo, che lo scorso 24 febbraio ha lasciato senza parole i protagonisti del mondo dello spettacolo e della televisione italiana.

Una situazione ancora più dolorosa per Gianni, che da oltre vent'anni collabora a stretto contatto con Maria De Filippi, che lo ha scelto come opinionista a Uomini e donne.

Nel giorno dei funerali di Costanzo, Gianni Sperti si è lasciato andare a una accorata dedica per Maria De Filippi, ammettendo che non l'avrebbe abbandonata mai.

'Non riesco a pubblicare nulla', le parole di Gianni Sperti dopo la morte di Maurizio Costanzo

Da quel momento Gianni Sperti non ha più proferito parola sui social e ha preferito restare in silenzio, interrompendo ogni tipo di pubblicazione.

Questo sabato pomeriggio l'opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5 è tornato nuovamente e ha scelto di rompere il silenzio per spiegare il perché di questa sua scelta.

"Scusate per la mia assenza, ma non riesco ancora a pubblicare nulla", ha scritto senza troppi mezzi termini Gianni Sperti, confermando che questo per lui è un periodo decisamente difficile, e a oggi non riesce ancora a pubblicare foto e contenuti sul suo profilo Instagram.

Il ritorno di Maria De Filippi con C'è posta per te: da sabato 4 marzo su Canale 5

In vista del ritorno in televisione di Maria De Filippi, previsto sabato 4 marzo su Canale 5, l'opinionista di Uomini e donne ha ammesso di aspettare la messa in onda della nuova puntata di C'è posta per te in programma dalle 21:30.

Un ritorno che si preannuncia atteso anche dal pubblico Mediaset, nonostante la puntata di C'è posta per te che andrà in onda questa sera sia stata registrata con largo anticipo.

Le ultime puntate del people show sono state registrate prima del lutto che ha colpito la conduttrice di Canale 5, la quale da domenica 5 marzo riprenderà anche la conduzione del pomeridiano di Amici 22.