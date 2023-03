La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche in streaming su RaiPlay. L'inaugurazione della boutique di moda di proprietà di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) avverrà a breve, col commendatore che avrà come obiettivi primari l'annientamento professionale della contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), così come la distruzione finanziaria del Paradiso. Non avendo più appoggi all'interno dell'atelier meneghino, a seguito del licenziamento di Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari), il banchiere potrebbe dover trovare vie traverse per continuare la sua battaglia al Paradiso, ad esempio provando a sottrarre alla boutique qualche figura professionale valida.

Per riuscire in tale intento, nonostante non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, il padre di Marta (Gloria Radulescu) potrebbe proporre a Irene Cipriani di ricoprire il ruolo di capo commessa della nuova boutique di moda che nascerà a Palazzo Andreani.

Umberto penserà a come rovinare la sfilata del Paradiso

Le trame della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli per gli episodi dal 20 al 24 marzo raccontano che Flora rassegnerà le dimissioni a Vittorio, in quanto andrà a lavorare nella nuova boutique creata dal fidanzato Umberto.

Prima di togliere le tende, la giovane Ravasi seguirà il consiglio di Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) e aiuterà con gli abiti nuziali Maria Puglisi (Chiara Russo) per un'ultima volta.

Vittorio, conscio del malcontento che aleggerà tra i suoi collaboratori, proverà a rincuorare gli stessi invitandoli, al contempo, ad abbracciare le sfide professionali come questa.

Umberto, dopo aver saputo della sfilata organizzata al Paradiso, cercherà di escogitare un modo per rovinare tale evento.

Guarnieri senior potrebbe proporre a Irene di fare la capo commessa per il suo atelier

Pur avendolo ottenuto con l'inganno, al timone del Paradiso c'è attualmente la nobile Di Sant'Erasmo, con quest'ultima che aveva ottenuto le quote dell'atelier da Dante Romagnoli (Luca Bastianello), il quale ingenuamente aveva creduto che la stessa facesse soltanto da tramite per poi consegnarle al cognato.

Le cose, però, andarono diversamente. Adelaide decise di tenersi le quote dopo essere stata lasciata da Umberto per Flora e da quel momento tra il banchiere e la contessa è guerra aperta.

Adesso che Umberto è prossimo all'inaugurazione dell'atelier di Palazzo Andreani, il commendatore potrebbe provare a scucire al Paradiso qualche prezzo pregiato. Guarnieri, difatti, potrebbe proporre a Irene di ricoprire il ruolo di capo commessa per la boutique di Palazzo Andreani, conscio dell'esperienza ma anche dell'ambizione della ragazza.