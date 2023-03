Tra le nuove coppie nate a Uomini e donne vi è quella composta da Carola e Federico. Nei giorni scorsi c'è stata la registrazione della scelta finale del tronista che, dopo sei mesi di permanenza in trasmissione, ha scelto di mettere la parola fine alla sua avventura in studio.

E, alla fine, ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con la bella Carola, che le ha detto sì: una storia d'amore che fa già sognare gli spettatori.

In queste ore, però, a fare un po' di chiarezza su quanto sta accadendo tra i due, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Cosa succede tra Federico e Carola dopo la scelta finale a Uomini e donne

Nel dettaglio, la relazione tra Carola e Federico è al centro dell'attenzione tra i fan di Uomini e donne: in tantissimi attendono la messa in onda della fatidica puntata in televisione e intanto sperano di poterli vedere al più presto anche sui social.

Fino a quando non ci sarà la messa in onda in tv, la coppia Carola-Federico non potrà mostrarsi insieme su Instagram anche se, in queste ore, l'ormai ex corteggiatrice del talk show Mediaset è tornata a farsi vedere sul suo profilo social.

Carola ha parlato di un imminente trasloco che la vedrà protagonista, al punto da far pensare subito ai fan che lei e Federico stessero già progettando una possibile convivenza insieme.

Lorenzo Pugnaloni fa chiarezza su Federico e Carola dopo la scelta finale a Uomini e donne

A fare un po' di chiarezza, però, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni che sui social ha consigliato ai fan della coppia di andare con i piedi di piombo.

"Sono il primo che sarebbe contento se così fosse, ma non facciamo passi più lunghi della gamba", ha scritto Pugnaloni che ha così smentito queste voci legate ad una immediata convivenza tra i due.

"Penso che la storia di Carola di ieri sia riferita all'università ora che ha finito la triennale", ha aggiunto ancora l'esperto di Uomini e donne parlando del contenuto social postato dalla fidanzata di Federico sui social, tale da aver scatenato grande curiosità tra i fan.

'C'è chi dice che finirà subito', Pugnaloni interviene su Carola e Federico

"Durerà tra Carola e Federico? Chi già dice che finirà in tre giorni, dovrebbe rosicare un po' meno", ha aggiunto ancora Pugnaloni lanciando così una stoccata a tutti i detrattori di questa nuova coppia nata a Uomini e donne.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione nel corso delle prossime settimane, la messa in onda della scelta finale di Federico è prevista in questi giorni su Canale 5.

Tra il 16 e 17 marzo 2023, infatti, andrà in onda la fatidica registrazione in cui si assisterà all'epilogo finale del percorso del tronista romano.