La soap opera Il Paradiso delle Signore continua la propria messa in onda su Rai 1 e le anticipazioni delle prossime puntate svelano che Marco verrà a conoscenza di un retroscena inquietante sul fratello Tancredi. Pare che Tancredi nasconda qualcosa di molto importante che riguarda la notte dell'incendio, nella quale rischiò di perdere la vita e rimase ferito alla gamba. Anche Matilde ne è all'oscuro.

Non sarà l'unica verità con la quale Marco dovrà fare i conti, visto che per ora è ancora all'oscuro della paternità del bambino di Gemma.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: il segreto di Tancredi

Tra Marco e Tancredi non c'è mai stata molta empatia e il loro rapporto è sempre stato basato sulla rivalità e sull'invidia. I due non si sono ancora messi a confronto, ma presto arriverà il momento. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Tancredi avrà un malore e finirà in ospedale, dove verrà raggiunto da Marco, preoccupato per le sue condizioni di salute.

Tancredi non ha mai raccontato la reale dinamica della notte nella quale la fabbrica prese fuoco e venne rasa al suolo. O almeno, ha fornito a Matilde una versione completamente diversa da quella effettiva. Non è noto come mai.

Marco sarà certo che il fratello abbia mentito e, dopo diverse insistenze, verrà a sapere tutto ciò che è successo, rimanendone sconvolto.

Tancredi ha sempre mentito a Matilde ne Il Paradiso delle signore

Ebbene sì, dopo l'intenso dialogo che vedrà faccia a faccia Tancredi e Marco, le trame della soap prenderanno una piega inaspettata.

Ancora debole dopo il malore, Tancredi pregherà Marco di non rivelare nulla a Matilde, temendo la sua reazione. Marco, invece, lo spingerà a essere sincero e a confidarsi con la moglie, liberandosi così la coscienza.

Il Paradiso delle Signore 7 spoiler: Marco vuole rivelare tutto a Matilde

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera Il Paradiso delle signore in programma su Rai 1 per il mese di aprile raccontano che Marco, indignato per la resistenza di Tancredi al raccontare la verità, lo minaccerà di dire tutto ciò che ha scoperto a Matilde.

Quale è il segreto che Tancredi ha così paura possa venire a galla? Fatto sta che quanto accaduto aveva messo in pericolo Matilde e gli ha causato un danno permanente alla gamba.

Tancredi potrebbe ricattare a sua volta Marco, impedendogli così di rivelare ogni cosa a Matilde. Questo non sarà l'unici segreto che sarà in bilico nei nuovi episodi della soap, dunque non perdetevi le prossime anticipazioni.