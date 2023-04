Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso della settimana che va dal 10 al 14 aprile, l'attenzione è posta su Vito, il quale deve risolvere dei problemi che si sono verificati nella sua azienda in Australia. Tuttavia, prima di partire, vuole far di tutto pur di riallacciare i rapporti con Maria, la quale ha scoperto ogni cosa nei suoi riguardi.

Il giorno di Pasquetta al Paradiso delle signore

Nel corso dei prossimi appuntamenti con il Paradiso delle signore, il giorno di Pasquetta sarà alle porte e a casa Colombo sono tutti ben organizzati.

Mentre Ezio e Veronica restano a casa, Gemma si appresta a festeggiare con il suo promesso sposo. Tuttavia, all'ultimo momento, convince Roberto a trascorrere la giornata in solitaria con Mario. Nel frattempo, in Caffetteria giunge una notizia meravigliosa: Tina ha partorito. Pertanto, Salvatore festeggia con tutti i presenti.

Intanto, Maria non se la sente ancora di perdonare Vito e gli impedisce di partecipare alla gita organizzata con le sue amiche. Invece, Alfredo è curioso di scoprire cosa pensa Clara del suo pretendente. Successivamente, Ludovica restituisce alcuni oggetti personali a Marcello e tra i due scatta un momento particolare, durante il quale riaffiorano ricordi del passato. Nel contempo, Matilde si rende conto che Tancredi ha qualcosa che non va, ma il marito non accenna a rivelarle il motivo.

Tuttavia, si confida con il fratello rivelandogll che non sta tanto bene. Improvvisamente, infatti, Tancredi ha un malore e Marco lo conduce in ospedale, cercando di convincerlo a confessare tutto a sua moglie.

Il giorno della partenza di Vito è sempre più vicino e il contabile vuole fare un ulteriore tentativo per riconquistare Maria.

Anche Alfredo lo aiuta con il supporto di Irene. Intanto, mentre Adelaide è fuori città, Ludovica deve farsi carico di alcuni problemi al Circolo e viene aiutata in questo da Marcello.

Vito lascia il Paradiso delle signore

Poco dopo, Matilde ripensa insieme a Vittorio al giorno in cui la fabbrica di famiglia è stata incendiata.

Intanto, anche Marco non può fare a meno di ripensare alla notte dell'incendio e continua a domandarsi il motivo per cui suo fratello non si dà pace. Tuttavia, dopo aver ascoltato una conversazione con Conti, capisce ogni cosa. Nel frattempo, dopo aver fallito ogni tentativo di riconquista, Vito decide di partire e di lasciare Il Paradiso delle signore. Approfittando delle dimissioni date dal contabile, Francesco è intenzionato a farsi avanti con Maria, ma Palma e il giovane Amato cercano di dissuaderlo.

A causa dello stato di salute di Tancredi, Gemma e Marco si riavvicinano particolarmente. Intanto, Salvatore cerca di convincere Marcello a procedere con i piedi di piombo con Ludovica. Tuttavia, proprio mentre tra i due sta per esserci un momento di debolezza, Adelaide fa un regalo al giovane Barbieri, il quale non può fare a meno che riaccendere la passione nei suoi confronti.

Siccome Marco non demorde, Tancredi smentisce quanto scoperto dal fratello sull'incendio della fabbrica. Purtroppo, però, il giovane giornalista continua a non crederci e si reca nella villa dove abitava con Matilde. Parlando con il maggiordomo, Marco fa una scoperta incredibile in relazione alla notte in cui scoppiò l'incendio.

Marcello indaga sulla Contessa

Dopo il regalo ricevuto, Marcello vuole fare una sorpresa ad Adelaide e prova a raggiungerla a Lione. Tuttavia, con sua immensa sorpresa, scopre che lei non si è mai recata in quella città. Pertanto, gli ha mentito e non si sa cosa possa nascondere. Così, con l'aiuto di Ludovica, inizia ad indagare. Nel frattempo, quando Francesco informa Maria del fatto che Vito sta per lasciare Il Paradiso delle signore, la giovane sarta si rende conto dei suoi reali sentimenti.

Pertanto, il contabile non lascia più la città e Vittorio è disposto a riprenderlo, a meno che lui non decida comunque di partire.

Infine, tutti i sospetti di Marco trovano riscontro in seguito ad una conversazione avuta con Gemma. Pertanto, l'unico modo per convincere Tancredi a confessare tutta la verità a Matilde è minacciarlo.