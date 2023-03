In occasione del daytime del Grande Fratello Vip 7, in onda venerdì 31 marzo, Edoardo Tavassi ha ricevuto una ramanzina da Alfonso Signorini. Il conduttore lo ha bacchettato a causa del linguaggio volgare utilizzato nei confronti della fidanzata Micol Incorvaia nel corso di una discussione. Nonostante l’intervento di Signorini, sui social moltissimi utenti hanno storto il naso per quest’ammonizione.

Il rimprovero del conduttore

La discussione tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia avvenuta nel van non è passata inosservata. Durante il daytime del 31 marzo, Alfonso Signorini è intervenuto a gran sorpresa e ha chiesto di parlare con il concorrente romano per rimproverarlo del suo atteggiamento.

Una volta chiamato in confessionale, Signorini senza giri di parole ha esordito: "L’altra sera quando avete litigato, ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare a una serie di parole che noi abbiamo più volte detto che non si devono dire". A quel punto il presentatore televisivo ha precisato che Tavassi non ha avuto un atteggiamento aggressivo, ma al tempo stesso la nuova linea editoriale vuole portare l’educazione all’interno delle case dei telespettatori.

Signorini ha spiegato al concorrente che essere in intimità con la propria partner non significa lasciarsi andare con parolacce e un linguaggio volgare. Infine ha esortato Tavassi a godere degli ultimi giorni di “reclusione” all’interno della casa di Cinecittà.

I motivi della discussione tra Tavassi e Micol

Mercoledì 29 marzo, i “vipponi” hanno giocato a farsi delle domande tra di loro per conoscersi meglio. Arrivato il turno di Tavassi, Micol ha perso le staffe perché il fidanzato non si ricordava neanche la sua data di nascita. In un secondo momento nel van, l’influencer ha fatto notare a Tavassi di non avere gradito il suo atteggiamento, ma quest’ultimo ha sbottato.

In preda a una crisi di nervi, il 38enne ha sostenuto che Micol volesse mettergli i bastoni tra le ruote per un’ipotetica vittoria del Grande Fratello Vip 7.

La reazione di alcuni utenti rispetto al rimprovero di Signorini

Gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno deciso di non prendere alcun provvedimento disciplinare nei confronti di Tavassi, visto che lunedì 3 aprile ci sarà la finale.

Tuttavia, sui social alcuni utenti non hanno gradito la strigliata del conduttore al concorrente. Secondo il punto di vista di alcuni, Tavassi andava squalificato come accaduto con Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. A detta di un telespettatore del Reality Show, Tavassi doveva essere espulso anche perché in precedenza era stato ammonito per avere gettato con veemenza una stecca da biliardo a terra.