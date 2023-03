Che cosa succederà nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore in onda su Rai 1? Le anticipazioni svelano che Gemma accetterà la proposta di matrimonio di Roberto pur di non stare sola e certa di non avere alcuna speranza con Marco, che è lontano in America con Stefania, ignaro di quello che lo aspetta. Nel frattempo, Marcello si riavvicina ad Adelaide, rendendola felicissima. Questo ritorno di fiamma farà molto male a Ludovica, che si renderà conto di essere ancora presa da Barbieri, ammettendolo finalmente a se stessa. La sua gelosia non passerà inosservata agli occhi di Tancredi, che inizierà a temere per la sua storia d'amore.

Purtroppo, Gloria non avrà altra soluzione se non quella di dare l'addio allo staff del grande magazzino e a Ezio, dopo il ricatto di Veronica che l'ha messa con le spalle al muro. Chissà se quello della sfortunata Moreau sia un addio definitivo. Di seguito, le trame dettagliate della puntata che verrà trasmessa il 30 marzo in prima visione assoluta.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Veronica si oppone alle nozze di Gemma e Roberto

Roberto ha proposto alla sua amica del cuore Gemma di crescere il bambino insieme, facendo finta che sia lui il padre e ufficializzando la loro relazione con un matrimonio. Tuttavia, Veronica, che conosce bene la figlia, si opporrà a questa unione, che riterrà sbagliata.

Al contrario, Ezio sarà certo che Landi potrebbe dare una sicurezza a Gemma e che merita dunque un'opportunità.

Gloria dice addio al Paradiso delle signore

Nella puntata Il Paradiso delle signore del 30 marzo Gloria con tanta tristezza nel cuore sarà pronta a dare l'addio alle Veneri e soprattutto a Ezio, l'amore della sua vita al quale deve rinunciare dopo il ricatto di Veronica.

È davvero finita per lei e il signor Colombo? Nel frattempo, Salvatore ed Elvira si riappacificano, con grande gioia di Alfredo.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore; Ludovica ha nel cuore Marcello

Continuando con le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle signore del 30 marzo, vedremo Marcello riavvicinarsi ad Adelaide dopo la loro frattura, che ha gettato nella disperazione la contessa.

Davanti alla loro reunion, Ludovica ammetterà di essere gelosa del suo ex fidanzato, come aveva ragione di credere la sua amica del cuore Flora. Che cosa ne sarà del matrimonio con Ferdinando? Alla luce degli ultimi eventi, non sembra così certo che la bella Brancia e l'affascinante Torrebruna convolino a nozze. Si fa dunque strada l'ipotesi che nel finale di stagione de Il Paradiso delle signore Ludovica e Marcello possano sposarsi, facendo felici i fan della soap, che hanno sempre tifato per questa coppia.