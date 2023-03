Giuseppe Pirozzi è tra le new entry della terza stagione di Mare Fuori, serie tv attualmente trasmessa su Rai 2 ogni mercoledì sera: nonostante la giovane età, l'attore vanta già collaborazioni importanti, come quelle con Matteo Garrone in "Pinocchio" e con Claudio Bisio in "Benvenuti al Nord".

Pirozzi era già apparso come comparsa, nella prima serie di Mare Fuori e ora è tornato con un ruolo ben definito, quello di Micciarella, scelto per difendere il piccolo boss Edoardo Conte all'interno dell'Ipm di Napoli. Il giovane attore ha soltanto 15 anni ed è figlio d'arte, suo padre Vincenzo infatti è un attore e un regista.

Mare Fuori 3, Pirozzi: 'Pensavo di non essere all'altezza del ruolo'

Giuseppe Pirozzi è stato intervistato nei giorni scorsi dal settimanale "Chi" e ha parlato della sua esperienza all'interno del cast di Mare Fuori. Il giovane attore napoletano ha confessato che, per interpretare il ruolo di Micciarella, si è ispirato a un famoso attore: "Sono un grande fan di Robert De Niro, è il mio mito, ma per questo ruolo ho scelto di riguardare tutta la cinematografia di Tom Hardy (l'attore è tra i protagonisti della serie 'Peaky Blinders', ndr) perché spesso gli sono stati affidati ruoli di forte tensione espressiva e recitativa".

Riguardo il suo ruolo, inoltre, Pirozzi ha confessato: "Pensavo di non essere all'altezza del ruolo e degli altri.

Sono entrato come il più piccolo del gruppo e temevo di essere messo da parte. Sono molto timido, ma quando si accendono le telecamere cambia tutto".

Pirozzi: 'Micciarella è un ribelle che va contro tutto e tutti'

Sempre durante l'intervista, Giuseppe Pirozzi ha raccontato di essere già comparso nella prima stagione di "Mare Fuori": "Nella prima serie ho fatto la comparsa e i fan se ne sono subito accorti.

Ma avendo già partecipato non credevo che mi avrebbero richiamato. Invece, dopo tre provini e un mese di attesa, è nato Micciarella, un ribelle che va contro tutto e tutti, anche contro il sangue del suo sangue, se serve".

Inoltre riguardo al suo personaggio Giuseppe ha confessato: "Lui è una cosa, io nella vita di tutti i giorni un'altra.

Devo fare questa distinzione perché succede a volte che vieni amato o odiato per il ruolo che incarni. Ricevo i messaggi più assurdi, dopo che un mio ex amico, forse per invidia, ha reso pubblico il numero del mio cellulare".

Poi ha proseguito: "In Mare Fuori Micciarella non accetta la storia omosessuale del fratello, ma non riesce a prendersela con lui. Lo fa contro Milos, incidendo sul suo letto una scritta volgare e omofoba".

Micciarella sarà nel cast della 4^ stagione di Mare Fuori

Giuseppe Pirozzi, nel ruolo di Micciarella, ha confermato la sua presenza anche nella quarta stagione di Mare Fuori e a tal riguardo ha dichiarato: "Ancora non abbiamo iniziato le riprese della quarta stagione in cui sarò nel cast.

Tutti noi siamo prontissimi. Mare Fuori è una grandissima occasione e ringrazio sceneggiatori, autori, registi, tutti insomma".

Riguardo al proprio futuro, l'attore napoletano ha confessato: "Sogno di vincere il David di Donatello o di avere la fortuna di volare in America per continuare a fare questo lavoro".