Cosa sta succedendo a Daniele Dal Moro? Stando a uno scambio di opinioni fra Luca Onestini e Oriana Marzoli, quest'ultima ha confidato di essere preoccupata per i comportamenti di Daniele: l'influencer venezuelana teme che Daniele possa aver chiesto di abbandonare il Grande Fratello Vip 7, a causa dell'ennesima discussione avuta. Secondo Oriana, sarebbe una reazione eccessiva da parte del coinquilino.

Oriana preoccupata per Daniele

Nel primo pomeriggio di giovedì 2 marzo, alcuni concorrenti stavano parlando all'interno del van. A un certo punto Oriana è uscita di scatto e ha cercato con lo sguardo Daniele all'interno della casa.

Rivolgendosi a Luca Onestini, l ha chiesto se Dal Moro fosse uscito dal confessionale.

In un secondo momento Onestini ha riferito di aver visto delle ''cose strane nel programma''. A fare eco ci ha pensato Oriana: "Non è che deve essere stressato, mi sembra esagerato". Poi la concorrente ha proseguito lasciando intendere che Dal Moro abbia minacciato di abbandonare il Grande Fratello Vip 7: "Uscire per quello, non è successo niente. Dai, ti può dare fastidio però mi sembra una cosa esagerata".

I motivi della lite

Negli ultimi due giorni, tra Daniele e Oriana stava andando tutto a gonfie vele.

Nella tarda serata di ieri, però, Marzoli ha deciso di chiedere dei consigli a Martina Nasoni su alcuni atteggiamenti dell'imprenditore veneto. Dalla chiacchierata è emerso che Daniele avrebbe spesso degli "up and down" e sarebbe molto lunatico, in particolare quando ha un problema. Oriana ha risposto che vuole comunque continuare la conoscenza anche fuori dal programma.

Nel momento in cui le due ragazze stavano parlando amichevolmente, Dal Moro ha reagito piuttosto male. Parlando con Micol, Milena e Luca, ha riferito di non aver gradito la chiacchierata fra le due. Inoltre, ha riferito di aver compreso che Oriana non è la donna adatta a lui. In un secondo momento, Daniele ha riferito il tutto alla diretta interessata, accusandola di essere immatura e di avere atteggiamento infantili.

Successivamente i toni si sono alzati e Dal Moro ha detto a Oriana di non aver intenzione di rivolgerle più parola fino a quando il programma non sarà giunto al termine. Spiazzata per la scenata del coinquilino, Oriana Marzoli ha spiegato che non c'era alcuna malizia nella chiacchierata con Martina, ma voleva solamente ricevere dei consigli su come comportarsi in futuro per evitare discussioni.