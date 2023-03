Cambio programmazione per Resta con me, la nuova fiction della domenica sera di Rai 1 con protagonista Francesco Arca, che si avvia ormai verso le battute conclusive di questa prima stagione.

La prossima settimana è in programma la messa in onda della sesta puntata di questa fortunata stagione ma, in realtà, ci sarà un cambio programmazione che porterà ad una rivoluzione nel palinsesto della rete ammiraglia Rai.

Ottimi ascolti per la fiction di Rai 1, Resta con me con Francesco Arca

Nel dettaglio, l'appuntamento con Resta con me si avvia ormai verso le battute conclusive di questa prima fortunata stagione premiata dal pubblico con una media di oltre 3,6 milioni di spettatori a settimana.

Un buon successo di ascolti per la serie che in queste settimane ha dimostrato la sua forza sul pubblico del prime time Rai, riuscendo anche a toccare punte del 22% di share.

Numeri che hanno permesso alla serie televisiva di vincere sempre la gara ascolti del prime time, battendo nella stessa fascia oraria gli ascolti de Lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti.

Il varietà di Canale 5, infatti, ha ottenuto una media di circa due milioni e mezzo di spettatori contro la fiction Rai con Francesco Arca, fermandosi ad una media del 14% di share.

Cambio programmazione per Resta con me: salta la puntata del 26 marzo

Insomma, un buon successo per questa fiction che continua ad appassionare il pubblico e che promette colpi di scena anche in vista del gran finale della prima serie.

Tuttavia, gli spettatori che domenica 26 marzo si collegheranno su Rai 1 per seguire la sesta puntata di questa prima stagione, resteranno profondamente delusi, dato che non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento in tv.

Il cambio programmazione riguarderà proprio la messa in onda della fiction, la quale non sarà in onda in prima visione assoluta.

Eccezionalmente per la prossima settimana, la serie televisiva lascerà infatti spazio alla messa in onda del match della Nazionale italiana di calcio, impegnata nella qualificazione per i prossimi Europei di calcio.

Ecco quando va in onda la sesta puntata di Resta con me

La partita occuperà la fascia del prime time dalle 20:45 alle 23 circa e di conseguenza porterà alla cancellazione della sesta puntata della fiction.

Ma quando andrà in onda la sesta puntata di Resta con me su Rai 1? Il cambio programmazione della fiction prevede che il nuovo appuntamento sarà trasmesso lunedì 27 marzo.

In questo modo, quindi, la Serie TV con Francesco Arca dovrà vedersela contro la semifinale del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini, in onda ormai da svariati mesi nel prime time del lunedì sera contro le fiction proposte dalla rete ammiraglia, tra cui Il Commissario Ricciardi 2.

Stasera intanto andrà in onda la consueta puntata domenicale nel corso della quale Paola scoprirà le bugie di Alessandro sul papà di Diego.