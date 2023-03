Le anticipazioni di Un posto al sole dal 27 al 31 marzo [VIDEO]2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marina, la quale si ritroverà a essere ossessionata da Lara e finirà decisamente fuori controllo, tanto da mettere in pericolo anche le sorti della sua nipotina Irene.

Spazio anche alle vicende di Silvia che, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, si ritroverà ancora una volta ad affrontare dei problemi legati alla gestione del Caffè Vulcano.

Marina ossessionata da Lara: anticipazioni Un posto al sole al 31 marzo

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 31 marzo 2023, rivelano che Marina si ritroverà a essere ossessionata da Lara.

Martinelli, dopo essere rientrata a Napoli, continuerà a mettere zizzania nel rapporto tra Marina e Roberto: il suo scopo, infatti, è proprio quello di metterli in crisi e portarli così ad una rottura definitiva.

Col passare del tempo, Marina inizierà ad accusare il colpo: la presenza di Lara finirà per accrescere la gelosia della donna, che si ritroverà sempre più ossessionata e in crisi per questa presenza costante nella sua vita e in quella del suo amato Roberto.

Irene in pericolo per colpa di Marina: anticipazioni Un posto al sole 27-31 marzo

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole al 31 marzo rivelano che il colpo di scena ci sarà nel momento in cui Marina finirà per mettere in pericolo la vita della nipotina.

La piccola Irene, infatti, verrà affidata dai genitori alla nonna: tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando Marina non finirà per distrarsi un po' troppo, ossessionata dal pensiero di Lara, e rischierà di compromettere la vita della nipotina.

Gli spoiler della soap opera serale in onda su Rai 3 rivelano che Marina perderà di vista Irene, la quale si ritroverà a essere vittima di un terribile incidente.

Una situazione decisamente spiacevole che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate: i familiari della donna, infatti, si renderanno conto che Marina è ormai "fuori controllo".

Silvia in crisi col Vulcano: anticipazioni Un posto al sole 27-31 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in programma fino al 31 marzo su Rai 3, rivelano che si tornerà a parlare anche di Silvia.

La donna dovrà affrontare nuovi problemi legati alla gestione del Caffè Vulcano: questa volta, però, oltre ai soliti problemi economici che la stanno mettendo a durissima prova, si assoceranno anche quelli che arrivano dai social.

Il bar di Silvia, infatti, verrà nuovamente preso di mira sul web e la donna si ritroverà a dover arginare questa situazione prima che possa compromettere la sua attività.