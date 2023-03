Chi ci sarà al serale di Amici 2023? Chi saranno i giudici che prenderanno parte a questa ventiduesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi?

I fan attendono con trepidazione di scoprire tutte le novità che caratterizzeranno questa nuova stagione del programma, tra i più amati dal pubblico di Canale 5.

In giuria per quest'anno sono previsti un po' di cambiamenti, dato che dopo due anni la presenza di Stefano De Martino non sarebbe prevista.

I retroscena sul serale di Amici 2023: cambiano tutti i giudici?

L'appuntamento con Amici 2023 tornerà in onda da sabato 18 marzo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Al timone dello show è confermata la presenza di Maria De Filippi: smentite le indiscrezioni di questi giorni riguardanti un possibile stop per la conduttrice dopo la morte del marito Maurizio Costanzo.

Venerdì 3 marzo Maria De Filippi tornerà a lavoro per la registrazione dell'ultima puntata del pomeridiano di Amici 22, dopodiché inizieranno i lavori per il serale.

Anche quest'anno lo show sarà in onda in differita: le puntate verranno registrate con qualche giorno d'anticipo rispetto alla messa in onda nel prime time del sabato sera di Canale 5.

Stefano De Martino non torna in giuria: retroscena Amici 2023 serale

Chi saranno i giudici della ventiduesima edizione del talent show Mediaset? Secondo i retroscena riportati sulle pagine del sito di Roberto D'Agostino, in giuria non ci sarà il ritorno di Stefano De Martino.

Il conduttore ed ex ballerino professionista del talent show Mediaset non tornerà a vestire il ruolo di giurato, così come non ci sarà spazio neppure per il ritorno di Emma Marrone.

In bilico anche la presenza di Emanuele Filiberto Di Savoia, anche lui giudice delle ultime due edizioni: in una delle sue ultime interviste non aveva assicurato la sua presenza nel cast della prossima edizione del talent show di Canale 5.

Anna Pettinelli in lizza come nuovo giudice ad Amici 2023

Tra i nomi venuti fuori in queste settimane, invece, non è passato inosservato quello della cantante Giorgia, che quest'anno ha partecipato più volte come giudice negli speciali della domenica pomeriggio.

La cantante però ha smentito la sua partecipazione al serale di Amici 2023, ammettendo che in passato le è già stata fatta questa proposta da Maria De Filippi.

"Non fa per me", ha dichiarato senza mezzi termini Giorgia, che ha così smentito un suo possibile coinvolgimento in questa edizione.

Tra i papabili nuovi giudici del serale si fa il nome di Anna Pettinelli: l'ex insegnante di canto della scuola potrebbe ritornare nel cast in questa nuova veste e c'è da scommettere che potrebbe esserci "fuoco e fiamme" con i vari prof.