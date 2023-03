Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera targata Bea Schmidt, per ciò che concerne gli episodi da lunedì 20 a domenica 26 marzo, evidenziano che Werner denuncerà Christoph alla polizia per l'attacco a Robert. Max, intanto, sarà disperato notando che Vanessa sembrerebbe non avere alcuna intenzione di mettere una pietra sopra al tradimento subito, nel frattempo la nonna di Paul farà visita al nipote e l'anziana signora andrà subito d'accordo con Josie.

Robert, invece, costringerà Werner ad andarsene dall'hotel non avendo più quote, quindi André e Lia cercheranno di far tornare sui suoi passi il giovane albergatore. Paul, infine, si ricorderà un evento destabilizzante legato alla piccola Manuela, mentre Max si chiuderà accidentalmente nella sua officina mancando l'appuntamento con Vanessa.

Werner denuncerà Christoph alla polizia per l'attacco a Robert

Le anticipazioni di 'Tempesta d'amore' dal 20 al 26 marzo raccontano che Werner, su richiesta esplicita di Robert, denuncerà Christoph alle autorità per l'attacco al figlio.

Il padre di Tim penserà di non aver nulla da temere, in quanto certo di non aver lasciato alcuna traccia.

L'anziano albergatore, inoltre, crederà di poter riallacciare i rapporti col figlio, ma Robert distruggerà ogni sua speranza in tal senso.

Max sarà in preda al panico notando che Vanessa non ha intenzione di perdonarlo la sua scappatella, quindi farà una rivelazione epocale alla stessa con l'intento di salvare le sorti della loro relazione.

Paul, a seguito del primo attacco di panico, penserà che lo stesso sia stato frutto del dolore provato per la piccola Manuela che gli avrebbe fatto riaffiorare la sofferenza legata alla perdita di Romy.

Il giorno seguente, nel corso di un viaggio di lavoro, Lindbergh avrà una nuova crisi.

La nonna del direttore amministrativo farà visita al nipote e legherà istantaneamente con Josie. Anna, quindi, farà una richiesta emotiva alla giovane Klee.

Robert caccerà Werner dal Fürstenhof

Werner sarà cacciato senza mezzi termini dal lussuoso hotel dal figlio Robert, in quanto quest'ultimo farà leva sul fatto che il padre non ha più quote del Fürstenhof.

Saalfeld senior andrà a vivere da André e notando lo scoramento del fratello, sia Konopka che Lia cercheranno di far tornare sui suoi passi Robert.

Paul si sottoporrà all'ipnosi per cercare di uscire dal tunnel degli attacchi di panico ma anche per ricordare qualche evento passato che parrebbe aver rimosso, ma la seduta tenuta con Rosalie non porterà a nessuna buona nuova.

Lindbergh, poco dopo, andrà all'inaugurazione dell'abitazione di Henning e vedrà una foto ritraente la piccola Manuela e d'improvviso ricorderà un evento passato, quindi andrà a rivelarlo a Josie.

Vanessa sarà entusiasta dell'idea di Max di mettere in cantiere un erede, sebbene Cornelia cercherà di far riflettere la receptionist se sia davvero il caso di salvare la loro storia con un bimbo.

La schermitrice, però, sarà convinta che la proposta del fitness trainer sia genuina.

Sonnbichler e Richter, infine, si daranno appuntamento alla serata d'inaugurazione della casa del sommelier, ma Max si chiuderà accidentalmente nella sua officina di biciclette mancando di fatto l'incontro con la partner.

Vanessa, superata la delusione iniziale, avrà una geniale idea.