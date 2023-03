La tv soap Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler dello sceneggiato di stampo bavarese creato da Bea Schmidt evidenziano che Christoph chiederà a Paul di dichiarare il falso per incastrare Ariane, cosa che spingerà il direttore amministrativo a cercare un consiglio al riguardo da parte di Josie.

La figlia di Yvonne, inoltre, verrà incaricata da André di preparare dei dolci, quindi domanderà proprio a Lindbergh di farle da "assaggiatore". Durante un piccolo incidente in cucina, la giovane Klee si sporcherà la maglietta e Paul le presterà una sua felpa, poco dopo entrerà Constanze nella stanza ed intuirà, anche a causa della 'visione' che gli si porrà davanti, che Josie è innamorata di Lindbergh.

Shirin, invece, avrà un incidente sul lavoro a causa del quale perderà la vista: nonostante il supporto delle persone care, l'inserviente avrà enormi difficoltà a prendere dimestichezza con la sua nuova condizione di non vedente. Ad un certo momento, la donna verrà però a sapere della possibilità di sottoporsi ad un trapianto di cornea artificiale: malgrado l'operazione abbia un coefficiente di rischio molto elevato, Shirin deciderà di andare sotto i ferri.

Constanze capisce che Josie ama Paul

Quando Christoph chiederà a Paul di rilasciare una falsa testimonianza, ovvero di aver sentito Ariane confessare il tentato omicidio dell'ex marito, il direttore amministrativo del lussuoso hotel andrà nel panico.

Non sapendo come comportarsi, in quanto combattuto tra valori etici e voglia di non sfigurare dinanzi al suo datore di lavoro, Paul chiederà un consiglio a Josie.

Constanze, di conseguenza, si irriterà scoprendo che il fidanzato non ha chiesto a lei un suggerimento sul da farsi.

L'aspirante cuoca, inoltre, verrà incaricata da André di preparare dei dolci, quindi domanderà con successo a Paul di farle da "assaggiatore".

Peccato che per via di un incidente in cucina lo stesso Paul sarà costretto a prestarle una felpa, scena questa che sarà vista anche da Constanze appena rientrata in casa. Alla vista di Josie con la felpa di Lindbergh, cosa che implica secondo lei un certo grado di intimità, Constanze stessa avrà la certezza che la ragazza ha un debole per Paul.

Shirin ritroverà la vista

A causa di alcune scelte scellerate prese dai proprietari del Fürstenhof, Shirin avrà un incidente talmente grave al lavoro da perdere la vista.

Alla ragazza non mancherà di certo l'affetto delle persone care, Gerry in primis, ma nonostante ciò parrà avere grandi difficoltà nell'adattarsi alla sua nuova condizione di persona non vedente.

Quando scoprirà che esiste la possibilità di riacquistare la vista tramite un trapianto artificiale della cornea, Ceylan non avrà dubbi sull'andare sotto i ferri sebbene l'intervento presenti dei rischi notevoli.

Fortunatamente tutto andrà bene e Shirin ritroverà la vista.