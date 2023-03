Nel corso della puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda giovedì 2 marzo su Canale5 alle 14:10, Demir rinuncerà alla sua fuga in Germania per salvare la vita del piccolo Adnan che starà male e avrà la febbre molto alta. Zuleyha chiederà a suo marito di tornare a Cukurova per portare suo figlio urgentemente in ospedale dalla dottoressa Mujgan. Infine, Sabahattin darà il tempo a Demir di accertarsi che le condizioni di salute del bambino non siano più pericolose prima di chiamare i gendarmi e il procuratore per segnalare il ritorno dell'uomo che avrà intenzione di costituirsi di sua spontanea volontà.

Demir rinuncia alla fuga a Berlino

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, il signor Yaman metterà Zuleyha di fronte ad una scelta: scappare con lui a Berlino e ricominciare una nuova vita, oppure restare con l'ex meccanico e non rivedere più suo figlio Adnan. La ragazza sceglierà di stare con suo figlio e quindi sarà costretta a fuggire insieme a suo marito in Germania.

Tuttavia, durante il tragitto per lasciare per sempre Cukurova, Adnan inizierà a stare davvero molto male a causa di una febbre molto alta. Così, i genitori del bambino decideranno di tornare indietro e rinunciare alla loro fuga per salvare la vita del piccolo.

Demir porta Adnan in ospedale e poi si costituisce

Successivamente, i coniugi Yaman si recheranno urgentemente in ospedale per far visitare il piccolo Adnan dalla dottoressa Mujgan, ma troveranno in servizio Sabahattin.

Quest'ultimo permetterà a Demir di accertarsi che le condizioni di salute di suo "figlio" non siano più preoccupanti prima di denunciare la sua presenza al procuratore di Adana. Infatti, il nipote di Hunkar a causa della febbre rischierà addirittura la vita, ma fortunatamente tutto andrà per il meglio e riuscirà a riprendersi grazie al tempestivo aiuto dei dottori.

Infine, il signor Yaman si costituirà ai gendarmi e sarà pronto ad affrontare la giustizia e a difendere la propria innocenza nei confronti dell'omicidio di Cengaver. A temere questa situazione, però, saranno Hatip e Sermin, ossia i veri colpevoli della morte del fedele amico di Akkaya.

Riassunto della puntata precedente di Terra Amara

Saniye ha chiesto a Seher di poter adottare il bambino che porta in grembo e crescerlo come se fosse suo, in cambio di una lauta somma di denaro. La domestica ha accettato il compromesso, ma successivamente quando la moglie di Gaffur è tornata per portare la donna incinta alla tenuta Yaman, ha scoperto che ha avuto un aborto spontaneo. Infine, Demir, dopo aver simulato un aggressione, è riuscito ad uscire dal carcere e a presentarsi all'incontro segreto tra sua moglie Zuleyha e il suo ex fidanzato Yilmaz.