Werner, dopo essere stato minacciato da Ariane, deciderà di allearsi con Christoph per incastrare la dark lady. Il padre di Tim, nonostante il parere contrario dell'anziano albergatore, assolderà un sicario per inscenare un finto attentato per colpire Robert, così da far ricadere la colpa su Kalenberg. Stratagemma che funzionerà, in quanto Ariane verrà arrestata per l'attentato subito dal giovane Saalfeld.

Vanessa, intanto, sarà gelosa di Nico, istruttrice del corso di sopravvivenza al quale è iscritto Max, tanto che quest'ultimo proporrà alla fidanzata di disiscriversi pur di riportare il sereno in coppia. Sonnbichler, infine, parteciperà al torneo nazionale di scherma e perderà in finale, additando Richter come motivo di tale sconfitta.

Ariane arrestata grazie a uno stratagemma orchestrato da Christoph

Le trame di Tempesta d'amore anticipano che quando Ariane minaccerà Werner, quest'ultimo deciderà di allearsi strategicamente con Christoph per incastrare la dark lady così da allontanarla in via definitiva dalla vita di tutti i Saalfeld.

Christoph, quindi, proporrà al socio di inscenare un finto attentato per colpire Robert e poi far ricadere tutta la colpa su Kalenberg.

L'anziano albergatore, inorridito dalla possibilità di arrecare danno al figlio, si rifiuterà categoricamente, ma il padre di Tim deciderà di non ascoltarlo e assolderà un sicario per mettere in atto questo finto attentato.

Il sicario, al quale sarà ovviamente detto di mancare il bersaglio volutamente, colpirà per errore Robert e lo stesso verrà ritrovato e soccorso da Cornelia.

Una volta portato in ospedale, fortunatamente l'albergatore sarà dimesso poco dopo in quanto la ferita riportata sarà superficiale.

Ciò non toglie che tale attentato darà i frutti anelati da Christoph e Werner, ovvero al cospetto di Ariane si presenterà la polizia che l'arresterà per il tentato omicidio di Robert.

Vanessa perderà la finale del torneo nazionale di scherma

Gli spoiler bavaresi di Tempesta d'amore raccontano che la gelosia di Vanessa nei riguardi di Max si farà sempre più pressante quando la receptionist avrà modo di conoscere Nico, l'avvenente istruttrice del corso di sopravvivenza al quale si è iscritto il giovane Richter.

Notando la bellezza della ragazza e sapendo che il partner avrebbe dovuto trascorrere dei giorni con la stessa nel bosco, Sonnbichler diverrà gelosa a tal punto da far decidere a Max, al fine di rassicurarla, di disiscriversi dal corso di sopravvivenza. A quel punto, però, la nipote di Alfons vorrà dimostrarsi forte davanti al partner e non prenderà in considerazione tale possibilità.

Al contempo, dopo diversi mesi di duro allenamento, Vanessa sarà chiamata a prendere parte al campionato nazionale di scherma, torneo che vedrà la ragazza giungere sino in finale. Peccato, però, tale finale verrà persa dalla schermitrice, con la stessa che accuserà Max della propria disfatta sportiva.