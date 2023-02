La soap opera Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 20 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della soap opera bavarese raccontano che Vanessa, dopo la riconciliazione con Max avvenuta grazie a Gerry, si renderà conto di temere che il partner possa tradirla nuovamente. A tal proposito, la giovane Sonnbichler sospetterà anche che il fitness trainer le mente di continuo per nascondere i suoi flirt segreti. Nel frattempo Andrè inizierà a meditare di lasciare Bichlheim per iniziare una nuova vita in Sudafrica, così da poter stare assieme all'unico figlio rimastogli.

Konopka, infine, proverà a convincere Helene a partire assieme a lui, ma quando la donna si rifiuterà penserà di ordire un piano per manipolarla.

Vanessa gelosa per Max

Il tira e molla sentimentale tra Max e Vanessa, condito da scappatelle del fitness trainer e pause di riflessione chieste dalla schermitrice, si è stabilizzato grazie all'aiuto di Gerry. Quest'ultimo ha provato a far riconciliare la coppia, mettendo a repentaglio la sua stessa vita: Gerry ha rischiato di annegare al lago di Bichlheim. Proprio grazie a tale tragedia sfiorata, la nipote di Alfons aveva capito quanto Max fosse importante per la sua vita e aveva deciso di concedergli un'ulteriore possibilità sentimentale.

Gli spoiler tedeschi di Sturm der Liebe rivelano che Vanessa, a seguito della riconciliazione con Max, farà emergere un lato del proprio carattere ancora inespresso e non troppo confortante per il fitness trainer, ovvero una folle gelosia verso quest'ultimo.

Sapendo che il giovane Richter lavora quotidianamente con ragazze molto belle, la receptionist inizierà non soltanto a temere che il fidanzato possa tradirla nuovamente, complice la scappatella venuta a galla con Elsa, ma anche che lo stesso la stia riempiendo di menzogne per coprire tali scappatelle. La situazione in coppia diverrà presto ingestibile.

André proverà a convincere Helene a trasferirsi con lui in Sudafrica

A seguito della perdita della figlia Sabrina a causa di un incidente aereo, ad André è rimasto soltanto un figlio in vita, ovvero Simon trasferitosi in Sudafrica con la coniuge Maike.

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, in Konopka affiorerà il desiderio di poter trasferirsi in Sudafrica, così da poter stare accanto a Simon, ma ciò significherebbe lasciare Bichlheim in via definitiva.

Entusiasta all'idea di cambiare totalmente vita, il cuoco proporrà alla fidanzata Helene di trasferirsi assieme a lui ma, anziché provare a ragionare assieme a lei, l'uomo ordirà un piano per manipolare la signora Richter, al fine di farle accettare il trasferimento.