Cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5? Le anticipazioni raccontano che Zuleyha, dopo essere venuta a conoscenza del segreto sul passato di Demir, avvierà una procedura di divorzio pubblicandone l'annuncio sul giornale della città, così da mettere a repentaglio la reputazione dell'intera famiglia Yaman. Nel frattempo si avvicinerà sempre di più a Mehmet, che diventerà il suo nuovo amore, ma ecco che un evento drammatico sarà pronto a sconvolgere per l'ennesima volta la vita già non facile della povera Zuleyha: sua figlia Leyla cadrà dal balcone e verserà in condizioni disperate, tanto da far temere il peggio.

Terra amara prossime puntate: Zuleyha ha un nuovo amore

Le anticipazioni di Terra amara svelano che Zuleyha scoprirà che l'ex di Demir si è lanciata nel vuoto dopo il suo rifiuto in gioventù. La poverina venne lasciata da Yaman e gettandosi da un palazzo rimase muta e paralizzata. Un segreto che Demir ha sempre voluto tenere per sé, ma che quando verrà alla luce non sarà affatto perdonato da Zuleyha.

Dopo aver chiesto il divorzio, Zuleyha inizierà a guardare con occhi diversi uno dei nuovi protagonisti della soap: Mehmet. I due saranno profondamente attratti l'una dall'altro e senza far caso ai pettegolezzi sul loro rapporto balleranno insieme davanti agli abitanti attoniti di Cukurova.

Tuttavia, durante la festa, un evento tragico starà per cambiare completamente la vita di Zuleyha e non solo.

Terra amara, le nuove trame: la figlia di Zuleyha ha un grave incidente

Nei nuovi episodi di Terra amara la breve parentesi di felicità di Zuleyha finirà in un attimo. Secondo le anticipazioni Züleyha, Lütfiye e Fikret, mentre staranno tranquillamente passando un pomeriggio chiacchierando in giardino, saranno attirati da un rumore sordo.

Ciò che si troveranno davanti li sconvolgerà, perché la figlia di Zuleyha, la piccola Leyla, mentre giocherà sul terrazzo cadrà rovinosamente di sotto. Tutto per colpa di un breve momento di distrazione da parte di Fadik, che la stava controllando. La bambina sopravviverà?

Terra amara spoiler: Zuleyha trema per sua figlia

Davanti alla bimba esanime a terra, sia Zuleyha che Fikret proveranno a rianimarla prestandole i primi soccorsi.

Non vedendo una sua ripresa, la porteranno immediatamente in ospedale, con la speranza che i medici possano salvarla.

Le condizioni di Leyla appariranno sin da subito gravi e Zuleyha temerà il peggio: che cosa succederà? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per sapere come evolveranno le trame.