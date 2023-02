Si sfiorerà una nuova tragedia nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5 e questa volta la sfortunata protagonista sarà la piccola Leyla. A causa di una disattenzione di Fadik, la piccola cadrà dal terrazzo di Villa Yaman. Vista la situazione in un primo momento tutti penseranno che la piccola possa rischiare la vita, così la porteranno subito in ospedale.

Züleyha vuole il divorzio da Demir

Mehmet/Hakan diventerà un punto di riferimento per Züleyha. Dopo tutti i problemi che ha dovuto affrontare, finalmente troverà qualcuno che le farà da spalla.

Sarà uno dei primi a scoprire che Züleyha vuole divorziare da Demir. La giovane prenderà questa decisione quando verrà a conoscenza dell'ennesima malefatta del marito. Verrà a sapere che Demir è stato fidanzato con Hülya e che per 15 anni le ha dato dei soldi per farla tacere sul fatto che fosse rimasta paralizzata per colpa sua.

Züleyha inizierà a vedere Mehmet con occhi diversi e rimarrà stupita quando lui durante una festa le chiederà di ballare. Tutti osserveranno il loro essere complici: per alcuni saranno una bella coppia, mentre Fikret non sopporterà di vederli così vicini. Alla visione di questa scena diventerà una furia, ma ci penserà Lütfiye a calmarlo.

Leyla cade dal terrazzo

Intanto Züleyha avrà altri problemi da affrontare.

La figlia, la piccola Leyla, si troverà a giocare in terrazzo e a occuparsi di lei sarà Fadik. Züleyha, Lütfiye e Fikret, invece, saranno in giardino a chiacchierare, quando improvvisamente sentiranno un tonfo.

Fadik non ha prestato attenzione, per un attimo l'ha persa di vista e la bambina è caduta dal terrazzo. Tutti andranno nel panico: Leyla si farà veramente male e in un primo momento penseranno che possa rischiare la vita.

La corsa verso l'ospedale

Züleyha prenderà la bambina e la porterà immediatamente in ospedale. I medici si prenderanno cura di lei e fortunatamente porteranno buone notizie: la bambina sta bene ed è fuori pericolo. Nonostante sia caduta dal terrazzo, il terreno ha attutito l'impatto e la piccola non si è rotta nulla.

Züleyha tirerà un sospiro di sollievo, anche se dovrà fermarsi per un po' in ospedale.

A causa dello spavento infatti ha avuto un calo di pressione, così i medici vorranno tenerla sotto osservazione.

Betül gelosa di Züleyha

Züleyha avrà il sostegno di Lütfiye, Saniye, Betül e Fikret: tutti correranno in ospedale per starle accanto e per far visita alla piccola Leyla.

L'eroe del giorno sarà Fikret: infatti la bambina sta bene anche grazie al suo intervento tempestivo. Züleyha lo ringrazierà per averlo nella sua vita, ma questa frase non piacerà per niente a Betül, visto che ha un debole per Fikret.