Momenti di alta tensione si vivranno nel corso dei nuovi episodi di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere prossimamente in tv. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Demir Yaman minaccerà sua moglie Zuleyha Altun con una pistola quando sospetterà che lo stia tradendo con Yilmaz Akkaya.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan filma un incontro tra Zuleyha e Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi previsti a breve in televisione svelano che Demir riverserà la sua ira contro sua moglie.

Tutto inizierà quando Mujgan spierà il marito durante un incontro apparentemente clandestino con Zuleyha. La pediatra crederà che suo marito abbia intrapreso una relazione extraconiugale con la sua ex fidanzata. In realtà, Yilmaz informerà Altun di aver ucciso Ercument per cercare di proteggere Gulten da un abuso. Mujgan in preda alla gelosia deciderà di filmare l'incontro tra Züleyha e Yilmaz e spedire il filmato a Demir, sottolineando che aveva ragione quando sospettava che i due fossero diventati amanti.

Demir furioso dopo aver visto sua moglie tra le braccia del rivale

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma prossimamente su Canale 5, la visione del video avrà drammatiche conseguenze.

Demir acquisterà un nuovo proiettore per guardare il filmato arrivato in forma anonima. Allo stesso tempo, alla tenuta si svolgeranno i festeggiamenti per il fidanzamento tra Gulten e Cetin. Il ricco imprenditore apparirà furioso quando vedrà Zuleyha tra le braccia del rivale, tanto da obbligarla a salire in macchina e seguirlo nei boschi di Cukurova sotto la minaccia di un'arma da fuoco.

La reazione spropositata di Demir spaventerà tutti. Hunkar infatti temerà che il suo primogenito possa uccidere la moglie, poiché accecato dalla rabbia. Pertanto, la matrona si metterà in contatto con Fekeli chiedendogli di cercare di raggiungere Zuleyha e suo marito prima che sia troppo tardi.

Il giovane Yaman minaccia Altun con una pistola

Ben presto il pubblico scoprirà che Demir aveva portato la moglie in un posto privato. Qui, il ricco imprenditore spingerà Zuleyha a confessare di avere una relazione extraconiugale con Yilmaz minacciandola con una pistola. Ma la donna respingerà ogni accusa precisando di aver incontrato il suo ex fidanzato dopo che aveva scoperto che lui lo voleva denunciarlo per l'omicidio di Ercument. Parole che insospettiranno ancor di più il giovane Yaman, che capirà che Altun ha nuovamente protetto Yilmaz. L'uomo a questo punto sparerà dei colpi d'arma da fuoco per poi entrare in auto con le mani sporche di sangue e le lacrime agli occhi. Demir avrà ucciso sua moglie?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per saperlo.