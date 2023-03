Tanti colpi di scena accadranno a Terra Amara, la popolare soap opera turca che ogni giorno regista quasi il 22% di share sui teleschermi di Canale 5. Le trame delle nuove puntate in programma nelle prossime settimane rivelano Sermin e Behice ideeranno un nuovo piano per mettere in cattiva luce la famiglia Yaman. Le due donne infatti spargeranno in giro la voce che Demir Yaman sia il responsabile dell'omicidio di Ercument, il defunto aggressore di Gulten Taskin.

Terra amara, anticipazioni: Demir accusato della morte di Ercument

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv rivelano che un brutto pettegolezzo si diffonderà a Cukurova.

Tutto inizierà quando il pubblico ministero Julide (Alayça Öztürk) informerà Demir che qualcuno l'ha accusato della morte di Ercument tramite l'arrivo di una missiva anonima. Il ricco imprenditore così crederà che dietro tutto questo ci sia la mano di Sermin, sebbene sia consapevole sia stato ucciso da Yilmaz. Pertanto, il marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek) informerà sua madre Hunkar di non avere più intenzione di proteggere il rivale al oltranza qualora la situazione si dovesse complicare ancor di più. Un faccia a faccia che verrà origliato dal madre di Adnan, la quale scoprirà che è stato il suo ex fidanzato a macchiarsi della morte di Ercument. Nel frattempo, le paure di Demir si tramuteranno in certezze quando un nuovo problema busserà alla sua porta.

I residenti credono che Yaman abbia commesso un omicidio per salvare l'onore di Zuleyha

Nei prossimi appuntamenti di Terra amara, la ridente Cukurova verrà a conoscenza di una terribile indiscrezione sul conto della famiglia Yaman. Tutti i residenti crederanno che Demir si sia macchiato dell'omicidio di Ercument, tanto da voler scoprire i motivi di tale gesto.

I cittadini arriveranno a pensare che il ricco imprenditore abbia difeso l'onore di Zuleyha dopo un tentativo di violenza da parte del parente. Il giovane Yaman andrà su tutte le furie quando scoprirà tale insinuazione. Neanche a dirlo, Demir negherà che Ercument abbia tentato violenza a sua moglie per poi iniziare ad indagare su chi abbia messo in giro simile voce.

Sermin e Behice sono le responsabili del pettegolezzo

Ben presto, i telespettatori scopriranno che Sermin con la complicità di Behice aveva innescato tutto quanto durante una merenda organizzata con le altre donne di Cukurova. Un'insinuazione che si trasformerà in un boomerang per Demir, il quale proverà a nascondere a sua moglie cosa stanno dicendo sul suo conto ma fino a quando? Non resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.