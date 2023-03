Tante novità arrivano dai nuovi episodi di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera made in Turchia segnalano che Yilmaz Akkaya prenderà una decisione importante poiché in ansia per la salute mentale di sua moglie Mujgan.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan soffre di seri problemi psicologici

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in televisione rivelano che Yilmaz farà una particolare richiesta alla moglie.

Tutto inizierà il giorno della nascita di Kerem Ali che avverrà in concomitanza con quella di Leyla.

La dottoressa Hekimoglu svilupperà un'avversione per Zuleyha per colpa di Yilmaz, reo di averla aiutata durante le fasi iniziali del parto. La donna cercherà di impedire qualsiasi avvicinamento tra suo marito e l'ex fidanzata, dopo aver capito che hanno un figlio in comune. Mujgan avrà dei seri problemi psicologici che faranno preoccupare tutto il resto della famiglia. Una situazione già difficile che rischierà di degenerare.

La pediatra accusa Zuleyha di essersi incontrata con Akkaya

Negli episodi turchi di Terra amara Adnan presenterà una febbre molto alta, tanto che Zuleyha deciderà di accompagnarlo dal dottore visto che non riuscirà a fargliela abbassare con nessun medicinale. Mujgan dopo averla incrociata per la strada chiederà alla rivale dove si stia recando.

Altun, a questo punto, confesserà ironicamente di avere un incontro segreto con Yilmaz. La pediatra crederà sempre più a questa versione quando recupererà un foulard uguale a quello indossato da Zuleyha all'interno dell'auto di suo marito. Di conseguenza, la donna accuserà la rivale di essersi incontrata di nascosto con Akkaya davanti a Hunkar, Demir e tutta la servitù.

Alla fine, Mujgan rimedierà una brutta figura davanti a tutti quando Altun tirerà fuori un foulard identico a quello incriminato.

Yilmaz vuole che sua moglie vada da uno psichiatra

Yilmaz informerà la moglie che il foulard apparteneva ad un'amica di Behice che stava accompagnando in aeroporto. Ma Mujgan non crederà alle parole del marito, tanto da telefonerà alla sopracitata donna ottenendo rassicurazioni in tal senso.

Anche Zuleyha cercherà di tranquillizzare la pediatra dicendole che non rappresenta un pericolo per il suo matrimonio con Yilmaz. Dall'altra parte, quest'ultimo apparirà sempre più in ansia per le condizioni di salute della moglie. L'uomo sembrerà disposto ad interpellare uno psichiatra per cercare di risolvere i suoi problemi mentali. Alla fine, la donna accetterà un aiuto da parte di uno specialista.