Gli spoiler degli episodi di Beautiful in programma dal 30 settembre al 5 ottobre su Canale 5 rivelano che Finn accetterà di incontrare Sheila in carcere.

Hope Logan (Annika Noelle), invece, sarà sempre più attratta da Thomas Forrester anche se non riuscirà a lasciar andare Liam Spencer (Scott Clifton).

Hope sempre più divisa tra Liam e Thomas

Steffy nasconderà a Liam di essere convinta che Hope provi dei sentimenti per Thomas e di temere un loro ritorno di fiamma. La donna confesserà poi a Finn di aver sorpreso suo fratello e Hope in un momento molto intenso.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) racconterà al marito di aver chiesto una spiegazione alla donna di quanto visto.

Hope e Thomas, intanto, faranno ritorno a Los Angeles grazie alla riparazione del jet. Liam accoglierà sua moglie con una cena romantica e lei cercherà di non far vedere quanto è combattuta tra l'amore per Liam e l'attrazione crescente per Thomas. Quest'ultimo intanto giungerà alla casa di moda, dove Carter si complimenterà per il successo avuto a San Francisco. Il giovane tuttavia non potrà fare a meno di pensare a Hope.

Finn si reca in carcere da Sheila

Mike si recherà da Sheila in carcere grazie a delle conoscenze. La criminale apparirà delusa in quanto sperava nella visita di Finn, poi chiederà con una scusa di incontrare suo figlio, dato che l'ha salvata da un arresto cardiaco.

Alla casa sulla scogliera, invece, Finn rivelerà a Steffy di aver accettato di incontrare Sheila per fare chiarezza una volta per tutte. La ragazza consiglierà a suo marito di non abbassare la guardia, viste le abilità persuasive della suocera. Quando poi Finn si recherà effettivamente in carcere, Sheila rimarrà senza parole.

Nel frattempo R.J dirà a Eric di aver paura che Brooke non possa star lontana da Ridge, dubitando dell'accordo stretto con Taylor. L'influencer parlerà dell'accordo anche con Steffy che però preferirà rimanere neutrale. L'imprenditrice convincerà R.J ad avere un confronto diretto con Brooke. Quest'ultima poi confiderà al figlio che amerà per sempre Ridge, ma che intende rispettare il patto stipulato con Taylor.

Un riepilogo delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Beautiful andate in onda dal 22 al 28 settembre su Canale 5, Liam ha mostrato di nutrire una profonda sfiducia nei riguardi di Thomas, non potendo dimenticare il passato e il dolore che quest'ultimo ha inflitto ai suoi cari.

Liam è apparso convinto che il rivale non sia cambiato nonostante sembri aver fatto progressi significativi, ritenendo Thomas una minaccia, soprattutto adesso che lavora a stretto contatto con Hope alla casa di moda.