Sta facendo molto discutere la risata che Alfonso Signorini ha fatto l'altra sera in diretta quando Oriana ha mimato un calcio nei confronti di Nikita. La finalista del GF Vip ha ricevuto i complimenti del presentatore dopo questo gesto, ma ai fan non è piaciuto il comportamento di entrambi in questa situazione. Sui social network, infatti, sono apparsi tantissimi commenti di disapprovazione sia all'accanimento di Marzoli verso la coinquilina che alla leggerezza con la quale il presentatore ha gestito il tutto.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

L'ultima settimana di Oriana al GF Vip è stata contrassegnata dalle liti con Daniele e dai malumori nei confronti di un'altra concorrente. Come è emerso dalle nomination del 13 marzo, la venezuelana non apprezza affatto Nikita: visto che è la persona con la quale va meno d'accordo all'interno della casa, l'altra sera Marzoli l'ha votata.

Nel motivare la sua scelta, però, la prima finalista di quest'anno ha fatto un gesto che non è piaciuto a molti spettatori: l'influencer, infatti, ha mimato un calcio nei confronti di Pelizon che le era seduta davanti.

Se i fan hanno protestato per questo atteggiamento rabbioso della vippona, il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una fragorosa risata e a ripetuti complimenti alla giovane che ha ribattezzato "Reina".

Il parere di chi guarda il GF Vip

Tra gli spettatori della 41esima puntata del GF Vip, però, c'è chi non ha perso l'occasione per rimproverare sia Oriana che Alfonso per come hanno trattato Nikita in diretta.

"Lei è una persona maleducata e immatura. Non accetta le critiche e mima un calcio verso Nikita", "Quando qualcuno commette un errore, non si deve ridere.

Per il ruolo che ricopre, Signorini dovrebbe avere reazioni meno scellerate", "Alfonso sei patetico e squallido", "Lui che la chiama Reina e aumenta il suo ego da cafona. Ridateci Ilary Blasi", questi sono solo alcuni dei commenti con i quali i fan del reality-show hanno palesato malcontento per quello che è andato in onda lunedì 13 marzo su Canale 5.

Qualcuno ha addirittura tirato in ballo il bullismo che Nikita starebbe subendo da mesi all'interno della casa: "Signorini lo favorisce invitando Oriana a ripetere quel gesto di scherno verso una persona innocua".

Il risentimento di Luca verso gli autori del GF Vip

La risata di Signorini al "finto calcio" di Oriana a Nikita, non è l'unico motivo per il quale i fan del GF Vip si sono esposti sui social network dopo la puntata del 13 marzo.

In tanti, infatti, si sono detti d'accordo con Luca, che ha criticato gli autori per il racconto che hanno fatto dell'ultima settimana. Onestini ha protestato per la clip che è andata in onda sull'isolamento nel quale avrebbero vissuto Antonella e Pelizon nei giorni precedenti: "Raccontano quello che vogliono, io sono allibito".

Insomma, i vipponi non temono provvedimenti e vanno addirittura contro chi lavora per il reality-show: non è la prima volta che qualche inquilino contesta le scelte della produzione e le ricostruzioni che vengono fatte delle dinamiche principali della casa.

Un parere che condividono anche molti spettatori, è che gli addetti ai lavori starebbero facendo di tutto pur di favorire Nikita e Antonella rispetto al resto del gruppo: dipingendole come "vittime", gli autori del GF Vip starebbero spingendo le due amiche verso la finalissima del 3 aprile.

Pelizon, infatti, potrebbe conquistare questo pass già giovedì prossimo: il televoto che la vede contrapposta a quasi tutti gli altri concorrenti, è per l'elezione del secondo finalista e non per l'eliminazione come Alfonso ha lasciato credere ai reclusi.