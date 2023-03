Durante la puntata della seconda stagione di Terra Amara che andrà in onda venerdì 31 marzo, Mujgan confiderà a sua zia Behice i timori sul proprio matrimonio con Yilmaz e le confesserà il reale motivo per cui si è recata ad Istanbul. Intanto, la signora Hekimoglu spronerà sua nipote a lottare per la sua vita coniugale e soprattutto per l'amore del suo consorte. Successivamente, Demir inaugurerà un reparto pediatrico che prenderà il nome di sua moglie, Zuleyha. Intanto, Fekeli e Hunkar organizzeranno una cena tra le loro famiglie per siglare finalmente una tregua tra Yilmaz e Demir e mettere fine alle ostilità reciproche, ma la situazione prenderà una piega del tutto inaspettata.

Mujgan teme per il suo matrimonio e ne parla a Behice

Nella prima parte della puntata di Terra amara, la dottoressa di Cukurova confesserà a Behice il reale motivo della sua fuga ad Istanbul: scappare da Yilmaz e ricominciare una nuova vita insieme a suo figlio in America. Tuttavia, il giovane Akkaya è riuscito a fermarla in tempo e a convincerla a tornare ad Adana insieme a lui. Inoltre, Mujgan confiderà a sua zia anche i timori che ha sulla storia sentimentale con l'ex meccanico, ma la signora Hekimoglu spronerà sua nipote a combattere per il proprio matrimonio e per l'amore del marito.

Demir inaugura un reparto pediatrico con il nome di Zuleyha

Zuleyha ha avuto una brillante idea per ripulire la reputazione della famiglia Yaman dopo lo scandalo dei polli avariati che ha fatto ammalare molte persone durante la cerimonia di circoncisione dei bambini di Cukurova.

In particolare, la nuora di Hunkar ha proposto a suo marito di aprire un nuovo reparto nell'ospedale di Adana.

Successivamente, Demir e sua madre apprezzeranno e appoggeranno l'idea della signorina Altun e decideranno di realizzare il suo progetto. Pertanto, il signor Yaman si recherà nell'ospedale e inaugurerà un nuovo reparto pediatrico che prenderà il nome di sua moglie.

In questo modo, l'uomo riuscirà ad ottenere di nuovo parte dei consensi persi nell'ultimo periodo.

Fekeli e Hunkar vogliono che i loro figli facciano pace in Terra amara

Fekeli con l'approvazione di Hunkar organizzerà una cena tra le due famiglie con l'obiettivo comune di siglare una tregua tra i loro figli e mettere fine alle ostilità che hanno dovuto affrontare.

Tuttavia, durante la serata Demir avanzerà delle pretese affinché la pace venga fatta, situazione che starà scomoda e stretta a Yilmaz che tirerà in ballo il passato e tutto il male che il signor di Cukurova ha causato alla sua famiglia. Infine, nonostante le buone intenzioni dei genitori, la vicenda terminerà in un modo del tutto inaspettato: partirà un proiettile.