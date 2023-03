Terra amara torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di venerdì 31 marzo 2023. Puntata in cui si vedranno Demir e Zuleyha inaugurare un nuovo reparto pediatrico in ospedale. Tutto per cercare di risollevare la reputazione della famiglia Yaman, dopo quanto accaduto alla festa della circoncisione. Mujgan intanto, confiderà a Behice la verità sulla sua fuga a Istanbul.

Mujgan racconta a Behice la verità sulla crisi con Yilmaz: spoiler Terra amara

Terra Amara continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 che, ogni pomeriggio, segue con sempre maggiore interesse le vicende ambientate a Cukurova.

Un successo merito anche delle trame sempre avvincenti e mai banali. Anche l'episodio in onda il 31 marzo, non deluderà le aspettative. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Mujgan avrà fatto ritorno ad Adana insieme a Yilmaz. I due decideranno di dare una seconda possibilità al loro matrimonio, anche in vista della nascita del bambino. Ebbene, in questo nuovo episodio, si vedrà Mujgan confidarsi con la zia Behice sui recenti accadimenti. La dottoressa racconterà alla zia tutta la verità sulla sua recente fuga a Istanbul. A questo punto, Behice esorterà la nipote a combattere per l'amore di Yilmaz.

In Terra amara, Zuleyha e Demir inaugurano un reparto pediatrico

Le anticipazioni relative a questo nuovo appuntamento di Terra amara, rivelano anche che Demir e Zuleyha vorranno risollevare la reputazione della famiglia Yaman, ridotta ormai ai minimi termini dopo quanto accaduto alla festa della circoncisione.

L'intossicazione alimentare, avrà causato problemi anche a Gaffur, reo di aver acquistato polli avariati da Hatip. L'uomo sarà stato declassato dal suo padrone e al suo posto, come capo dei braccianti, sarà stata nominata Saniye. Detto questo, si scoprirà l'idea che avranno avuto i coniugi Yaman per rientrare nelle grazie della comunità.

Li si vedrà inaugurare in nuovo reparto pediatrico presso l'ospedale. Reparto che sarà intitolato a Zuleyha.

Terra amara, trame successive: fallisce il tentativo di tregua tra Demir e Yilmaz

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che Hunkar e Fekeli, cercheranno di far riappacificare i rispettivi figli per il bene di tutti.

Per questo, organizzeranno una cena a cui saranno presenti le rispettive famiglie. Come andrà a finire? Ebbene, si sa che l'incontro sembrerà andare per il meglio sino al momento in cui Yilmaz e Demir cominceranno a punzecchiarsi. Succederà a causa delle terre che Hunkar avrà venduto a Fekeli. Demir estrarrà la pistola e succederà il caos. Il tentativo di far riappacificare i due fallirà miseramente. Behice invece, a differenza di ciò che aveva suggerito in precedenza, dirà a Mujgan che la cosa migliore per lei, sia quella di allontanarsi da Yilmaz. La zia della dottoressa, si sarà resa conto che Yilmaz é ancora innamorato di Zuleyha. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Terra amara.