Sabato 11 marzo 2023 andrà in onda su Canale 5 l'ultimo appuntamento settimanale di Terra Amara. Dalle anticipazioni si evince che Zuleyha sarà in ospedale, all'insaputa di Hunkar, la quale invece crederà che la nuora sia fuggita con Yilmaz. La madre di Demir non sa che la nuora ha invece avuto una minaccia di aborto. Hunkar si ritroverà anche a dover gestire la questione legata a Sermin, l'unica persona che potrebbe scagionare Demir.

Terra amara: Zuleyha rischia di abortire, Yilmaz la porta in ospedale

Sabato 11 marzo andrà in onda una maxi puntata di Terra amara.

L'appuntamento con le vicende di Yilmaz e Zuleyha inizierà alle 14:35 e si protrarrà sino alle 16:30.

La trama riprenderà dal momento in cui Zuleyha si sentirà male mentre sta portando la nonnina Azize in ospedale. Altun riuscirà ad accostare la macchina, mentre l'anziana scomparirà nel nulla. Fortunatamente passerà di lì Yilmaz, il quale soccorrerà la sua ex fidanzata e la porterà in ospedale. La donna avrà una minaccia di aborto e verrà presa in cura da Mujgan. Intanto alla tenuta, tutti saranno preoccupati per la scomparsa di Zuleyha.

Hunkar è convinta che Zuleyha sia fuggita con Yilmaz: spoiler Terra amara

Hunkar sospetterà che la nuora abbia organizzato la fuga insieme a Yilmaz e al piccolo Adnan.

La madre di Demir ne sarà talmente convinta al punto di andare da Fekeli sostenendo questa tesi.

Ali Rahmet però non sarà affatto convinto di questo, anche se qualche dubbio lo avrà. Intanto Behice, la zia di Mujgan, sarà incuriosita da tutte queste vicende.

In attesa di scoprire dove si sia cacciata Zukeyha, Hunkar riuscirà a trovare Sermin, alla quale intimerà di ritrattare la confessione e quindi di permettere a Demir di tornare in libertà.

La signora Yaman sarà disposta a tutto pur di far uscire il figlio di prigione e non esiterà a minacciare Sermin.

Hunkar scopre che la nuora è in ospedale: trama dell'11 marzo

Yilmaz in ospedale si prenderà cura di Adnan, mentre Zuleyha verrà visitata. Akkaya sentirà un legame con il bambino, ignaro che sia suo figlio: non vorrà separarsi dal piccolo e non lo vorrà lasciare alle cure delle infermiere.

Intanto alla tenuta, ricomparirà Azize e nessuno saprà di quanto accaduto poco prima con Zuleyha. Sabahattin telefonerà alla Villa per far sapere che Zuleyha è in ospedale, ma non riuscirà a parlare con nessuno. Chiamerà poi Fekeli e sarà proprio il vecchio boss ad avvertire Hunkar. La signora, quando giungerà in ospedale, rimarrà turbata vedendo Adnan in braccio a Yilmaz. Poi verrà a sapere che è stato proprio grazie al pronto intervento di Yilmaz che Zuleyha non ha perso il bambino.

Quando torneranno a casa, Hunkar continuerà a non credere alla versione dei fatti della nuora e sarà sempre più convinta che la donna volesse fuggire con l'ex meccanico.