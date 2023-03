Venerdì 10 marzo 2023 andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara dove non mancheranno i colpi di scena. In particolare si vedrà Zuleyha rischiare un aborto in strada. Il tutto accadrà mentre la donna starà portando la nonnina Azize in ospedale.

Zuleyha decide di portare in ospedale la nonnina Azize: trama del 10 marzo

Nel pomeriggio di venerdì 10 marzo andrà in onda un nuovo appuntamento di Terra Amara, dove i telespettatori rimarranno con il fiato sospeso per diversi accadimenti. Prima di tutto, per colpa di uno scorpione, la famiglia Yaman sarà costretta a trasferirsi temporaneamente nel cottage.

Tutto accadrà dopo che Zuleyha troverà sul letto uno scorpione, poco prima che l'animale punga Adnan. Per questo, Hunkar ordinerà a Gaffur di pulire l'intera villa. La signora Yaman, Zuleyha, il piccolo Adnan e la nonnina, si trasferiranno al cottage. Proprio mentre Zuleyha si ritroverà da sola al cottage con Azize, la nonnina avrà un malore. La nuora di Hunkar quindi, deciderà di portarla in ospedale.

Zuleyha si sente male e rischia di abortire: anticipazioni Terra amara

Nel corso di questo episodio di Terra amara, Zuleyha si metterà quindi alla guida dell'auto per portare la nonnina da un medico. Durante il tragitto, accadrà l'impensabile. La moglie di Demir si sentirà male a sua volta. Fortunatamente riuscirà a fermare l'auto a bordo della strada.

Le anticipazioni fanno sapere che Zuleyha avrà una minaccia di aborto. Mentre la donna sarà disperata, la nonnina Azize scomparirà nel nulla. Saranno momenti drammatici per la nuora di Hunkar, visto che si ritroverà da sola in mezzo al nulla. Qualcuno però, giungerà inaspettatamente in suo soccorso.

Terra amara, trame successive: Hunkar convinta che Zuleyha sia fuggita

Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, si viene a sapere che sarà Yilmaz a soccorrere Zuleyha. L'uomo si ritroverà a passare per caso proprio nel punto in cui Zuleyha si sarà sentita male. Trovandola in quelle condizioni, deciderà di portarla immediatamente in ospedale, dove verrà presa in cura da Mujgan.

Intanto al cottage, Hunkar, non trovando la nuora, comincerà a sospettare che la donna sia fuggita con Yilmaz. Non saprà che Altun sia in ospedale, né tantomeno che la nuora si sia sentita male mentre stava portando dal medico Azize. Hunkar sarà talmente convinta che Zuleyha sia fuggita, da dirlo pure a Fekeli.