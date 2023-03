Momenti drammatici si vivranno nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Azize Yaman finirà in gravi condizioni in ospedale.

La madre di Hunkar sarà investita da Yilmaz Akkaya durante una passeggiata nel cuore della notte.

Terra amara, anticipazioni: Azize si reca a fare una passeggiata

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in tv annunciano momenti di grande apprensione per Azize.

Tutto inizierà quando la dolce nonnina apparirà infastidita da Fadik, la domestica messa a suo servizio per tutto il giorno. Un giorno, la più anziana degli Yaman cercherà di svegliare la ragazza apparendo decisamente infastidita dal suo continuo russare. Per questo motivo, Azize indosserà un vestito per andare a fare una passeggiata nella fattoria nonostante l'ora notturna e una fitta pioggia. Una decisione che avrà drammatiche conseguenze per la madre di Hunkar.

Yilmaz arrota la dolce nonnina

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma prossimamente in tv, Yilmaz non si renderà conto di Azize (Serpil Tamur) in mezzo alla strada per colpa della fitta nebbia nella zona. Pertanto, l'ex meccanico investirà l'anziana donna in pieno di ritorno a una visita a Fekeli (Kerem Alışık), ricoverato in ospedale per un grave attacco di cuore.

Akkaya presterà immediato soccorso alla madre di Hunkar, tanto da portarla in clinica dove si dichiarerà disposto perfino a donarle il sangue per strapparla alla morte. Una mossa che salverà la vita alla dolce nonnina malata da diverso tempo di Alzheimer.

Hunkar scopre che Akkaya ha salvato la vita alla madre con una trasfusione

Hunkar e Demir (Murat Ünalmış) appariranno sconvolti dall'incidente accorso alla loro parente, tanto da prendersela con Fadik per la mancata sorveglianza notturna. Inizialmente, madre e figlio Yaman decideranno di licenziare la domestica per poi cambiare idea.

I due sceglieranno, infatti, dirotteranno l'amica di Gulten in cucina mentre per Azize verrà assunta una nuova infermiera.

Nel frattempo, Hunkar (Vahide Percin) e Demir se la prenderanno con Yilmaz Akkaya per poi diventare più comprensivi quando scopriranno che ha salvato la vita alla loro parente grazie alla trasfusione di sangue. Nonostante questo, i due grandi rivali continueranno a farsi la guerra nel corso delle prossime puntate di Terra amara.

Le vicende ambientate a Cukurova sono in onda da lunedì al sabato mentre in diretta streaming sulla piattaforma di "Mediaset Play Infinity".