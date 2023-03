Cosa succederà nelle nuove puntate di Terra Amara in onda su Canale 5? Le anticipazioni della soap opera pomeridiana turca, che sta appassionando sempre più gli spettatori, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha e Yilmaz, i quali finalmente potranno prendere in mano le redini della loro vita.

Peccato che questo lieto fine non durerà molto, dato che ben presto la donna si ritroverà a fare i conti con l'ennesimo dramma che la lascerà senza parole.

Yilmaz e Zuleyha finalmente felici insieme: nuove anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Terra Amara rivelano che per Yilmaz e Zuleyha arriverà il momento di viversi la loro storia d'amore.

I due usciranno allo scoperto con il loro sentimento, e finalmente i loro rispettivi partner li lasceranno liberi di potersi amare e fare progetti di vita assieme.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto: la coppia inizierà a fantasticare anche sul loro futuro insieme e su quella che sarà la loro nuova vita, al riparo da occhi indiscreti e da persone che fino a questo momento hanno sempre cercato di ostacolarli.

Yilmaz resterà coinvolto in un incidente stradale: anticipazioni Terra Amara

Il destino giocherà un brutto scherzo alla coppia: le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Yilmaz resterà coinvolto in un terribile incidente stradale.

La situazione per l'uomo si rivelerà molto più complicata del previsto e nel momento in cui verrà portato in ospedale i medici si renderanno conto subito di essere di fronte a un caso particolarmente complicato.

Immediata la reazione di Zuleyha, che rimarrà in ospedale per stare vicino a Yilmaz e tenere sotto controllo la situazione.

La donna, disperata, pregherà il suo amato di non lasciarla sola e di continuare a combattere in primis per il loro bambino.

I medici, intanto, decideranno di sottoporlo a un delicato intervento, sostenendo che potrebbe essere l'unica soluzione per salvarlo.

La morte di Yilmaz sconvolge Zuleyha: anticipazioni Terra Amara (Video)

Le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che, dopo l'intervento, il quadro clinico di Yilmaz andrà incontro a un peggioramento.

⚠️ Chic@s, aquí os dejo el momento PRE morgue, cuando sacan a Yilmaz de la UCI. ⚠️ #TierraAmarga4May, #TierraAmarga5May. pic.twitter.com/C2f78q6077 — Parduccis (@iParduccis) May 4, 2022

L'uomo non riuscirà a sopravvivere e Yilmaz perderà la vita tra le braccia di Züleyha.

In questo modo si assisterà alla fatale morte di Yilmaz. Un duro colpo per Zuleyha, la quale sarà a dir poco disperata.

Un momento straziante per la protagonista femminile della soap opera turca di Canale 5, la quale si ritroverà costretta a dover prendere in mano da sola le redini della sua vita.