Domenica 26 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda in nuovo episodio di Terra amara dove non mancheranno i colpi di scena. Le anticipazioni rivelano che gli invitati alla cerimonia della circoncisione organizzata dalla famiglia, Yaman si sentiranno male. Tutto a causa di un avvelenamento, causato dai polli avariati acquistati da Gaffur. Ecco perché il capomastro finirà nei guai. Demir sarà furioso con lui. Da segnalare che Yaman sarà già parecchio nervoso di suo, dopo aver scoperto che la madre ha venduto i terreni a Fekeli.

Demir viene a sapere della vendita dei terreni a Fekeli: Terra amara del 26 marzo

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Merito delle trame sempre avvincenti e mai banali. Anche la puntata in onda domenica 26 marzo non deluderà le aspettative del pubblico. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Fekeli e Hingkar si incontreranno per discutere delle terre che il padrino di Yilmaz avrà acquistato dalla signora Yaman. L'uomo vorrà restituirgliele prima che Demir venga a sapere della vendita. Vorrà quindi evitare che questo sia un altro motivo di attrito tra Yilmaz e Demir. Peccato che la donna non abbia ancora il denaro necessario per riacquistare i terreni.

Nel corso della nuova puntata, avverrà ciò che temeva Fekeli. Demir infatti, verrà a sapere della vendita da Hatip e se la prenderà con la madre.

In Terra amara arriva il giorno della cerimonia di circoncisione

Scorrendo le anticipazioni di questo nuovo episodio di Terra amara, si viene anche a sapere che Saniye, su ordine di Hunkar, starà organizzando tutto per la cerimonia di circoncisione dei bambini.

Mentre la domestica andrà a consegnare gli abiti per la cerimonia, si imbatterà in Uzum, una bambina figlia di una donna molto malata. Per questo, deciderà di portare con sé alla tenuta la bambina, per permettere alla madre di riposare. Giungerà poi il giorno della cerimonia di circoncisione, a cui parteciperanno anche gli uomini più importanti di Cukurova.

Alla festa, verrà servito del pollo ai braccianti, ma qualcosa non andrà per il verso giusto.

Terra amara: i braccianti si sentono male dopo aver mangiato il pollo comprato da Gaffur

Nel corso della puntata domenicale di Terra amara, le persone che hanno mangiato il pollo cominceranno a sentirsi male. Si verrà a sapere che il pollo in questione lo ha comprato Gaffur da Hatip. I braccianti e i domestici che hanno mangiato la pietanza si sentiranno talmente male da aver bisogno delle cure dei medici. Sarà chiaro ai telespettatori il fatto che Hatip abbia venduto a Gaffur del pollo avariato. Il capomastro finirà nei guai: Demir sarà furioso con lui, visto che quanto accaduto alla festa rischierà di rovinare la reputazione della famiglia Yaman.