Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Le trame turche della soap opera rivelano che Rasit Kaya (Şahin Vural) non si presenterà all'appuntamento con Fadik per colpa di una trappola organizzata da Hatip Tellidere (Mehmet Polat).

Terra amara, anticipazioni: Rasit si avvicina a Fadik

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano l'arrivo di un nuovo personaggio che movimenterà le vicende ambientate a Cukurova.

La story-line prenderà il via quando Fadik capirà che Cetin è perdutamente innamorato di Gulten (Selin Genç). La domestica a questo punto confiderà a Saniye (Selin Yeninci) di temere di rimanere zitella a vita. La caposquadra cercherà di incoraggiare l'amica, dicendo che per lei arriverà prima o poi il "principe azzurro". Parole che sembreranno profetiche quando Rasit deciderà di avvicinarsi a Fadik, chiedendole di accompagnarlo alla festa di congedo di un suo amico in partenza. La domestica all'inizio apparirà restia, ma poi accetterà l'invito: la donna si farà bella per passare la serata in compagnia dell'uomo.

Hatip vuole allontanare il suo tirapiedi da Cukurova

Hatip scoprirà che Julide ha riaperto le indagini per l'omicidio di Cengaver Cimen.

Il pubblico ministero infatti sarà costretto a investigare dopo il ritrovamento del corpo senza vita dell'uomo che si era costituito per il crimine.

Ben presto emergerà che era stato lo stesso Tellidere a commissionare l'assassinio del carcerato, pertanto manipolerà tutti gli eventi per far allontanare Rasit da Cukurova dato che avrà paura che vengono ritrovate le sue impronte sull'arma del delitto.

Tellidere costringe Kaya a non presentarsi all'appuntamento con Fadik

Hatip si farà aiutare da due scagnozzi a mettere in azione uno stratagemma ai danni di Rasit: in sostanza obbligherà due uomini a presentarsi al capanno di sua proprietà con l'ordine di fare da guardia a Kaya. Allo stesso tempo Tellidere dirà al suo complice di sparare a chiunque entri nel suo edificio.

Per questo motivo Rasit finirà per colpire a un malintenzionato alla spalla appena se lo ritroverà di fronte. Hatip a questo punto consegnerà del denaro al suo complice per convincerlo a non farsi più vedere, dopo aver finto una certa preoccupazione per lui. Una mossa che obbligherà Kaya a non presentarsi all'appuntamento con Fadik.