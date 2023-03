Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno l'occasione di vedere tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della soap opera rivelano che Hunkar Yaman chiederà a Demir di escludere Adnan dagli eredi dell'eredità di famiglia in quanto figlio di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Terra amara, anticipazioni: Demir rassicura Zuleyha di considerare Adnan come suo figlio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, svelano che Hunkar farà una richiesta che non sarà presa per niente bene da Demir.

Tutto inizierà quando Zuleyha (Hilal Altınbilek) inizierà a sospettare che suo marito voglia estromettere Adnan dall'eredità dopo la nascita di Leyla. La protagonista infatti non crederà alle parole del ricco imprenditore, nonostante la rassicuri di considerare il bambino come se fosse suo. Pertanto tra i coniugi Yaman nasceranno alcuni dissapori, che aumenteranno quando Adnan rischierà di morire bruciato all'interno di una stalla [VIDEO]. Il bambino verrà salvato da Sermin (Esra Dermancıoğlu), che non esiterà a gettarsi tra le fiamme. Alla fine Demir offrirà alla cugina una ricompensa che sembrerà a Zuleyha troppo bassa, tanto da insinuare che probabilmente sarebbe stato più generoso se l'incidente fosse invece capitato a Leyla.

Mujgan rivela a Behice che Adnan è il fratellastro di Kerem Ali

Mujgan (Melike İpek Yalova) non riuscirà a trattenere la rabbia che prova nei confronti di Zuleyha, finendo per rivelare a Behice che Adnan è in realtà il fratellastro di Kerem Ali, il figlio appena avuto da Yilmaz.

Hekimoglu senior, a questo punto, giurerà di tenere la bocca cucita, ma poi correrà a spifferare tutto a Hunkar (Vahide Perçin).

La sorella del defunto Behzat sottolineerà che Adnan è identico all'ex meccanico. Un'insinuazione che non andrà a genio alla matrona, la quale si rivolgerà subito a Demir in cerca di una soluzione.

Hukar chiede a Demir di intestare tutta l'eredità a Leyla: nuove puntate di Terra amara

Hunkar chiederà al figlio di intestare tutto il patrimonio a Leyla per evitare che un giorno Yilmaz possa mettere le mani suoi beni, qualora uscisse la verità sulla paternità di Adnan.

Questa richiesta manderà su tutte le furie Demir, il quale dichiarerà che Leyla e Adnan sono entrambi suoi figli, tanto da voler quindi dividere equamente l'eredità fra loro. Insomma, il ricco imprenditore non sembrerà fare differenze tra i due bambini.