Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Durante la settimana che va dal 13 al 17 marzo, sono previsti nuovi ed avvincenti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su alcuni personaggi principali, tra i quali Matilde e Tancredi. I due si sono riavvicinati particolarmente e, adesso, collaborano anche ad alcuni progetti importanti. Tuttavia, Matilde deve ancora decidere se sostenere o meno suo marito in ogni decisione.

Diletta sorprende Vittorio

Nei prossimi appuntamenti con il Paradiso delle Signore, Gemma, dopo che il suo segreto è uscito allo scoperto, deve decidere cosa fare. Non vuole assolutamente accettare la proposta che le hanno fatto sia Ezio che Veronica. Pertanto, dopo aver riflettuto a lungo, ha un'idea per scamparsela.

Nel frattempo, Umberto cerca di attrarre Matilde dalla sua parte. Tuttavia, quest'ultima è preoccupata per le sorti finanziarie del Paradiso, per cui inizia a cercare una soluzione. Dopo un'attenta riflessione, arriva alla conclusione di voler trovare un modo per esportare all'estero gli abiti nuziali. Elvira si prepara per le lezioni di scuola guida. Invece, Don Saverio teme che sua nipote possa aver ripreso con gli allenamenti di ciclismo.

A confermare i suoi sospetti vi è un articolo sportivo che dipinge la giovane Venere come una vera e propria campionessa. La notizia non va affatto giù al parroco, il quale si arrabbia con Armando e minaccia di chiamare il padre di Clara. Questo, per lei, significherebbe dover ritornare a casa, dalla sua famiglia. Pertanto, è molto preoccupata per il suo futuro incerto.

Successivamente Gloria, seppur comprenda le ragioni di Ezio, inizia a pensare a come dare una svolta decisiva alla sua vita. Nel contempo, Diletta coglie di sorpresa Vittorio presentandosi nel suo ufficio con un cesto da pic-nic.

Matilde chiede aiuto ad Umberto

Maria e Vito sono sempre più convinti che l'atteggiamento di Irene e di Alfredo celi un altro segreto ovvero quello di stare insieme.

Nel frattempo, Ferdinando preme per sposarsi al più presto con la donna che ama. Purtroppo, però, Ludovica non fa altro che tergiversare e rimandare la data del matrimonio. La giovane è ancora molto scossa per aver scoperto la relazione tra Marcello e Adelaide.

Intanto, Gemma è sempre più sicura di voler crescere suo figlio da sola. Tuttavia, non è il volere di sua madre, pertanto le tiene nascosto il suo piano. Nonostante i suoi sforzi, Veronica viene a scoprirlo. Pertanto, Ezio ha un'idea che potrebbe risolvere del tutto la situazione: convincere la giovane Zanatta ad affidare a lui e alla madre il bambino. Successivamente Armando, che ci tiene al fatto che Clara continui ad allenarsi con il ciclismo, cede alle richieste fatte da Don Saverio.

Nel frattempo, Matilde non ha altra scelta. Se vuole salvare le sorti del Paradiso delle Signore e, in particolare, della collezione nuziale, deve chiedere aiuto a uno degli uomini più influenti di Milano: Umberto. Poco dopo, Diletta ha una proposta da fare a Vittorio riguardo il nuovo articolo da pubblicare sulla rivista del Paradiso Market.

Vittorio propone il lancio del marchio Paradiso

Trovandosi messa con le spalle al muro, Irene confessa la sua relazione con Alfredo. Tuttavia, tra i due vi è un'aria tesa dovuta al fatto che la Venere vuole mantenere il loro rapporto segreto. Pertanto, per cercare di riconquistarlo, compie un gesto plateale. Intanto, Marcello è sospettoso nei confronti di Ludovica.

Si rende conto che la sua ex è molto fredda e chiede informazioni a Flora, senza alcun successo. Intanto, Gemma incontra la madre di un bambino 'senza padre' e capisce quale decisione prendere per il futuro della creatura che porta in grembo.

Don Saverio, finalmente, accetta la passione che nutre sua nipote per il ciclismo. Intanto, Vittorio continua ad essere molto colpito dalle capacità di Matilde ed inizia ad avere idee brillanti per il loro futuro professionale insieme. In particolare, le propone di lanciare il marchio Paradiso a livello internazionale. Ciò che non sa è che la giovane Frigerio, invece, sta tramando qualcosa alle sue spalle. Tuttavia, questa proposta mette in crisi Matilde perché non sa più da quale parte schierarsi.

Mentre fa chiarezza, però, decide di parlarne apertamente con Conti.

Elvira non riesce a superare l'esame pratico della patente. Nel contempo, Ludovica vuole sposare il prima possibile il suo fidanzato e Marcello ne viene a conoscenza.