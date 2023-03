Guerra aperta nella famiglia Yaman nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Hünkar vorrà far sbattere in prigione Sermin e per farlo usufruirà di un gossip che le rivelerà Saniye: la nipote sta intrattenendo una storia clandestina con Hatip. In poche parole Sermin finirà in carcere per adulterio, ma questo sarà solo l'inizio di una lunga guerra, perché anche Sermin scoprirà un segreto molto importante della zia.

La scoperta di Saniye su Sermin

Nelle prossime puntate Saniye verrà a sapere che tra Sermin e Hatip c'è una tresca clandestina, così informerà subito Hünkar, che le chiederà di tenerli d'occhio, e di informarla nel caso dovessero compiere eventuali movimenti strani.

Saniye si trasformerà in una sorta di investigatore privato e proprio così scoprirà che Sermin e Hatip hanno trascorso la notte insieme. La nuova capomastro della famiglia Yaman sarà ben decisa a farla pagare a Sermin, anche per tutti i malumori e i guai che ha causato alla famiglia della signora Hünkar.

Hünkar fa la spia con Naciye e le rivela che il marito la tradisce

Sarà così che Saniye informerà Hünkar della notte di passione che hanno trascorso insieme Sermin e Hatip, e da qui inizierà il piano di vendetta della madre di Demir, che avrà un unico scopo: far sudare freddo Sermin conducendola dritta in carcere per adulterio.

Non sarà lei a denunciarla alla polizia, penserà bene di non "sporcarsi le mani" e farà fare questo cosa a un'altra persona.

Si recherà a casa di Naciye, la moglie di Hatip, e la informerà del fatto che il marito la sta tradendo con un'altra donna, e le consegnerà l'indirizzo della casa dove Hatip e Sermin trascorrono i loro appuntamenti in intimità.

La denuncia di Naciye

Naciye non si farà intimidire dalla situazione, anzi si presenterà con la polizia nella casa in cui solitamente si incontrano i due amanti.

Anche se loro proveranno a negare qualsiasi tipo di rapporto, sarà chiaro a tutti che Sermin e Hatip hanno trasgredito la legge in quanto adulteri.

La polizia si darà subito da fare e li arresterà portandoli in prigione, luogo in cui trascorreranno almeno una notte.

Sermin in guerra con la zia

Hünkar coinvolgerà Naciye in questa faccenda proprio perché non vorrà che il suo nome venga citato nella denuncia, ma non riuscirà proprio a passarla liscia.

Infatti ben presto Sermin verrà a sapere che è finita in prigione proprio a causa della zia, così troverà un modo per dichiararle guerra.

Anche Sermin potrebbe giocare con i sentimenti, proprio perché verrà a sapere che la zia si frequenta in gran segreto con Fekeli. Una notizia molto succulente che potrebbe rendere ancora più difficile la vita a Villa Yaman.