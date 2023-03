Le prossime puntate di Terra Amara vedranno uno dei protagonisti più amati della soap finire in un letto di ospedale in fin di vita. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, infatti, Hunkar, temendo che Behice riveli la verità sulla paternità di Adnan a Fekeli, deciderà di andare lei stessa a confessare che Yilmaz è il vero padre del nipotino. Scoperta la scottante verità, Fekeli caccerà la matrona degli Yaman da casa sua e una volta rimasto solo cadrà a terra in preda ad un infarto.

Hunkar minacciata da Behice

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Fekeli.

Seguendo la storyline della seguitissima soap turca, la dinamica in questione prenderà il via nel momento in cui Mujgan in preda ad una crisi di nervi rivelerà alla zia che Adnan e Kerem Ali sono fratellastri. Sebbene Behice giurerà alla nipote di mantenere la verità sulla paternità di Adnan da attribuire a Yilmaz, non si lascerà sfuggire occasione di lanciare frecciatine a Hunkar usando il segreto a suo vantaggio.,

In particolare, dopo che Hunkar sarà nominata ancora una volta presidentessa dell'associazione delle dame di carità, carica a cui aspirava Behice, quest'ultima minaccerà la matrona intimandole di stare attenta alle sue mosse visto che in passato ha diviso due persone destinate a stare insieme.

A questo punto, Hunkar capirà che la zia della dottoressa sa che Yilmaz è il padre di Adnan e non Demir come tutti credono. Temendo che riveli la verità a Fekeli, Hunkar deciderà di andare da quest'ultimo per confessare le sue malefatte.

Fekeli privo di sensi

Dopo aver costretto Fekeli a giurare sulla vita del nipotino appena nato di mantenere il silenzio rispetto alla confessione che lei le farà, Hunkar ammetterà di aver costretto Zuleyha con diverse minacce e mentire sulla paternità di Adnan attribuendola a Demir che ai tempi tutti credevano sterile.

Fekeli resterà senza parole e caccerà via la donna che stava per sposare. Una volta rimasto solo, in preda ad una crisi di nervi, Feklei cadrà a terra colpito da un infarto.

Sarà Behice a salvarlo praticandogli la respirazione bocca a bocca secondo le istruzioni che Sabahattin le darà. Una volta stabilizzato che Fekeli ma ancora privo di sensi, Yilmaz cercherà di capire cosa ha provocato il malore nel suo padrino.

Akkaya scoprirà che l'ultima visita ricevuta da Fekeli sarà stata da parte di Hunkar e si scaglierà contro la donna. La matrona degli Yaman però riuscirà a non confessare la verità anche a Yilmaz mantenendo ancora il segreto su Adnan. Cosa farà Fekeli dopo che si sveglierà dal coma? Per saperlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.