Attimi di disperazione per Yilmaz nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Müjgan partorirà in anticipo il loro bambino e proprio per tale motivo le sue condizioni di salute saranno critiche. I medici faranno di tutto pur di salvare il piccolo, ma Yilmaz temerà di poterlo perdere per sempre. La situazione sarà complicata anche perché Züleyha partorirà insieme a Müjgan, e quest'ultima sarà gelosa della buona salute della figlia.

È scontro tra Demir e Yilmaz

Züleyha e Müjgan si troveranno in sala parto: entreranno contemporaneamente in travaglio, ma la gravidanza più a rischio sarà quella di Müjgan, visto che il bambino è prematuro.

Demir riceverà la chiamata dall'ospedale e arriverà insieme alla madre. Lì incontreranno Fekeli, visto che anche lui è stato avvertito del fatto che Müjgan sia in travaglio.

Un'infermiera dirà a Demir che Yilmaz ha accompagnato Züleyha in ospedale. Ovviamente non la prenderà bene, anzi i due avranno un duro faccia a faccia, dove sarà Fekeli a calmare le acque e a ricordarli che le loro mogli stanno lottando per mettere al mondo i loro figli.

Demir, per la prima volta, vede sua figlia

Yilmaz, Demir, Hünkar e Fekeli saranno in trepidante attesa al pronto soccorso. Improvvisamente si sentirà un vagito, quale bambino sarà nato? Sarà Züleyha ad aver messo al mondo la sua bambina, che godrà di ottima salute.

La ragazza avrà modo di tenerla in braccio e Müjgan si congratulerà con lei, mentre continuerà a lottare per mettere al mondo il suo bebè.

Successivamente l'infermiera uscirà in corridoio e consegnerà la bambina nelle braccia di Demir. Sarà al settimo cielo dalla felicità e Hünkar non smetterà di piangere. Yilmaz e Fekeli, invece, pregheranno per la buona riuscita del parto di Müjgan.

Yilmaz teme che il figlio non possa sopravvivere

Finalmente nascerà il figlio di Yilmaz e Müjgan, ma purtroppo non ci saranno buone notizie: il bimbo è nato dopo sette mesi di gravidanza e i medici non saranno certi del fatto che possa sopravvivere.

Sarà Sabahattin a esporre a Yilmaz e Fekeli la situazione, e il padre del piccolo scoppierà a piangere.

Anche Müjgan sarà a pezzi e Züleyha proverà a consolarla, ma la dottoressa non sarà per niente contenta della vicinanza della giovane, anzi non farà altro che insultarla.

Müjgan soffrirà per l'ingiustizia che sta vivendo, mal sopporterà che la bambina di Züleyha sia sana e forte, e il suo no. Yilmaz sarà disperato all'idea che il suo bambino possa morire, così anche Demir e Hünkar proveranno a incoraggiarlo: nonostante siano nemici, nessuno merita di vedere il proprio figlio in bilico tra la vita e la morte. Al momento la loro rivalità sembrerà essere messa parte, ma questa situazione non è destinata a durare a lungo.